Arrimadas insisteix que el PP és el seu únic "soci" a Andalusia però evita descartar pactes amb Vox al Parlament

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha tret pit aquest dijous en roda de premsa per l'acord de Govern a què el seu partit ha arribat amb el PP per governar a Andalusia, amb el suport del partit d'extrema dreta Vox. "S'ha posat fi a una etapa de 37 anys de només un partit governant", ha afirmat la diputada, que ha tret importància al fet que el govern que serà presidit pel candidat del PP, Juanma Moreno, i del qual el candidat andalús de Cs, Juan Marín, serà vicepresident, es constituirà gràcies al suport de la formació liderada per Santiago Abascal, després d'haver firmat un acord de legislatura amb el PP. "Només tenim un soci a Andalusia, que es diu PP", ha recalcat Arrimadas, que ha evitat respondre si Cs descarta o no pactar mesures al Parlament (com ara els pressupostos de la comunitat) amb l'extrema dreta.

"Vull recordar que tenim cinc partits al Parlament andalús" –Vox, el PSOE, el PP, Cs i Endavant Andalusia–, ha dit, i ha recalcat que les 90 mesures pactades entre Cs i el PP "tindran un recorregut parlamentari quan sigui necessari": "Estic convençuda que moltes d'aquestes mesures són compartides per les forces polítiques", ha dit, i ha indicat que debatran "cada mesura" individualment.

En la mateixa línia, Arrimadas ha tret ferro al fet que el govern de canvi a Andalusia arribi amb la col·laboració imprescindible de la ultradreta. "L'acord és de Cs i el PP, un acord centrat, moderat", ha dit, i ha reivindicat les mesures com a "molt taronges". "Entenc les crítiques i el soroll", ha afegit, però ha insistit que el seu partit "demostrarà que una altra política és possible". Aquest matí, el president de Cs a Madrid, Albert Rivera, ha considerat que el pacte entre el PP i Vox perquè els d'Abascal facilitessin la investidura del govern andalús "no té cap valor" per a Cs: "No afecta el govern i no em vincula perquè no em compromet", ha conclòs.

Preguntada sobre la reacció dels aliats liberals europeus de Ciutadans després del pacte a Andalusia (Vox és un partit al qual Marine Le Pen, presidenta del Front Nacional, ha donat suport), Arrimadas ha afirmat que Cs comparteix amb ells "que no es pot entrar en acords de govern i governar amb partits que són populistes". "Els liberals europeus tenen molt clar que no es pot arribar a acords de govern ni amb nacionalistes ni amb populistes, que és el que hem fet a Andalusia", ha sentenciat.

Poc després de les declaracions d'Arrimadas, el president del grup ALDE al Parlament, Guy Verhofstadt, ha fet una piulada donant suport a Ciutadans pel seu pacte a Andalusia, segons ha dit, "sense concessions ni acords amb Vox". "S'obre una oportunitat històrica per la regeneració i modernització d'aquesta gran terra", ha asseverat.