Arrimadas: "Mentre que Puigdemont fuig a Brussel·les per parlar de fractura, Ciutadans hi va a defensar la unió"

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha atès aquest dimecres els mitjans des de Brussel·les, on ha assegurat que "mentre que Puigdemont fuig" a la capital belga "per parlar de fractura, Ciutadans hi va a defensar la unió".

Arrimadas té previst reunir-se amb diferents membres d'ALDE, el partit liberal europeu, on s'integra Ciutadans, però també el PDECat. "Volem donar una imatge de seguretat i de seny", ha remarcat. Arrimadas ha assegurat també que totes les enquestes indiquen que hi ha "una opció realista de tenir una majoria alternativa després de les eleccions". "Ens deixarem la pell per poder tenir aquesta majoria i formar govern per recuperar la convivència i la seguretat jurídica que els senyors Junqueras i Puigdemont ens han pres", ha assenyalat en aquest sentit.