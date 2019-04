Arrimadas visita Vic i presenta Sánchez com a còmplice de l'escridassada d'un grup d'independentistes

El grup parlamentari de Ciutadans en bloc, encapçalat per la seva líder, Inés Arrimadas, s'ha passejat aquest matí per Vic per denunciar, en un dels feus independentistes catalans, "la dictadura ideològica" que suposa, segons la líder del partit taronja, l'independentisme. Arrimadas ha estat rebuda amb una escridassada d'un centenar de manifestants, que s'han concentrat a la plaça Major de la ciutat, on la dirigent taronja ha atès els mitjans de comunicació. "No renunciarem ni a un pam del nostre país", ha avisat Arrimadas, que ha tornat a presentar l'actual president espanyol, Pedro Sánchez, com l'únic culpable que l'independentisme continuï viu.

"Sánchez és un perill públic, i perquè no se segueixi imposant el relat separatista, se l'ha de fer fora de la Moncloa", ha demanat. "És una vergonya que PP i PSOE hagin fet que l'Estat desaparegui de Catalunya", ha assegurat Arrimadas. Malgrat tot, la líder de Cs a Catalunya ha tornat a estendre la mà al PP per unir forces i desallotjar Pedro Sánchez de la Moncloa. Tot plegat, entre insults i crits de "Fora, fora" o al·lusions a l'organització Terra Lliure dels manifestants independentistes, que els diputats de Ciutadans han contestat amb càntics de "Llibertat".

Arrimadas ha qualificat de "feixista" el moviment independentista i ha recordat que a Vic "un 22% de gent vota forces constitucionalistes", sense especificar, però, quin percentatge dona suport a Ciutadans. "¿Us imagineu venir a la plaça de Vic sent una persona constitucionalista? És una vergonya la falta de llibertat", ha afirmat. "Això s'acabarà quan Albert Rivera sigui president", ha avisat.

És la primera vegada que la líder de Ciutadans fa un acte en territori català des que ha començat la campanya electoral, malgrat que és la número u del partit taronja per la circumscripció de Barcelona. Quan li han preguntat per la seva poca presència a Catalunya, Arrimadas ha contestat: "El que no pot ser és que alguns em vulguin fer fora de Catalunya i, quan soc fora, em critiquin perquè no soc aquí".