Arrimadas acusa Sánchez de "blanquejar" Torra

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha fet una valoració molt negativa de la jornada del 21-D, marcada per la trobada entre el Govern i Moncloa, la celebració del consell de ministres a Barcelona i les accions dels CDR i els aldarulls que, en alguns casos, es van produir. Segons Arrimadas, aquest va ser "el dia somiat" pel president de la Generalitat, Quim Torra, amb una "Catalunya governada pels CDR". Al mateix temps assegura que "el triomf dels comandos separatistes" va suposar un "malson per a la majoria social a Catalunya". Arrimadas diu que la gravetat dels fets augmenta pel "blanqueig" del govern de Pedro Sánchez a la situació catalana, a qui retreu que tracti Torra com a cap d'estat i "abandoni" els catalans després d'una visita llampec que va haver de fer "protegit per milers de policies".

Arrimadas ha qualificat la jornada d'aquest divendres a Barcelona com un dia "trist i lamentable". Considera que va ser un "dia de por" per a molts catalans que no van sortir de casa, no van anar a treballar, no van portar els nens a escola, van cancel·lar sopars d'empresa i en què va baixar l'activitat comercial, ha assegurat la líder del partit taronja.



Des de Cs recorden que tot això va passar "malgrat l'ampli desplegament policial" i considera "indignant" que el Govern "protegeixi, empari i justifiqui" l'actuació dels CDR. En aquest sentit, Arrimadas ha reconegut la feina dels Mossos d'Esquadra per "enfrontar-se als violents encoratjats pel president de la Generalitat".



"Què més ha de passar perquè Pedro Sánchez s'adoni del que estem patint?", s'ha preguntat la líder de Ciutadans, que no ha estalviat crítiques a l'executiu espanyol, a qui acusa de "blanquejar" Torra, de tractar-lo com a cap d'estat malgrat la jornada "dura, trista i indignant" de divendres. "Pedro Sánchez ve un dia rodejat de policia, li dona a Torra el que vol, se'n va i ens deixa aquí amb els CDR", ha etzibat.