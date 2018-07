Arrimadas acusa Sánchez de "mirar cap a un altre costat" amb l'independentisme

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, s'ha preguntat aquest dilluns si al govern de Pedro Sánchez li sembla "normal" que fos escridassada a Canet de Mar, on l'ajuntament maresmenc li va denegar el permís per realitzar un míting després que un grup d'espanyolistes agredís fa unes setmanes membres del CDR que havien posat creus pels presos a la platja. Segons la seva opinió, el president del govern espanyol està embarcat en una operació per "mirar cap a una altra banda" amb l'independentisme i ha assegurat que el respecte als drets de tots els catalans s'ha d'anteposar al diàleg amb la Generalitat.

"¿Això és el que al govern d'Espanya li sembla normalitat? ¿Això és una obertura al diàleg del separatisme, que t'intenta expulsar si no hi combregues?", s'ha preguntat Arrimadas en una entrevista a la Cadena SER. Davant la determinació del nou executiu de Sánchez d'establir un diàleg polític amb la Generalitat, la dirigent taronja ha assenyalat que el president espanyol ha de "defensar milions de catalans" i "no pot mirar cap a un altre costat" amb els sobiranistes. "Fins i tot ara arriben a criticar Ciutadans i defensar partits independentistes", ha assegurat.

Arrimadas ha criticat que tot i la iniciativa de dialogar del govern espanyol, la Generalitat no hagi canviat ni una "mica" i s'ha preguntat si l'independentisme complirà resolucions judicials com la suspensió de càrrecs públics. "¿Què farà Sánchez si els seus socis de govern es neguen a complir les resolucions judicials?", ha denunciat.