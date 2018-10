Arrimadas alerta de la voluntat de l'independentisme de crear "un govern paral·lel"

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha alertat de l'intent de l'independentisme de crear "un govern paral·lel" sense control parlamentari ni jurídic, en referència al Consell de la República i el Fòrum Cívic i Constituent i ho ha valorat com a extremadament greu perquè és un "atac a les institucions". En una entrevista aquest dimarts a RNE, la dirigent de la formació unionista ha dit que l'executiu de Quim Torra és "especialista a crear xiringuitos" i ha lamentat que hi ha molta gent vivint del procés sobiranista. Per aquest motiu, ha demanat controlar si s'utilitzen recursos públics, ja que encara que no tinguin una partida pressupostària assignada també hi ha malversació si s'usen edificis o funcionaris públics, ha opinat.

Arrimadas ha sostingut que qui hauria de frenar aquestes actuacions és el govern espanyol, però ha denunciat que el president, Pedro Sánchez, mira cap a una altra banda perquè "li deu la Moncloa" als independentistes. En aquest sentit, ha criticat que busqui el suport del sobiranisme per aprovar els pressupostos generals de l'Estat (PGE), perquè "Oriol Junqueras no demanarà res de bo per als ciutadans", sinó impunitat per al Procés", ha dit. La líder de Cs ha assegurat que a l'independentisme li va bé que Sánchez segueixi de president perquè els beneficia "un Govern feble que els blanqueja i comença a parlar d'indults" per als presos polítics.