Arrimadas rebutja una amnistia per als presos: "Els privilegis per als polítics jo no els desitjo"

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha tancat la porta a demanar una amnistia per als presos: "Els privilegis per als polítics jo no els desitjo". El líder del PSC, Miquel Iceta, va posar sobre la taula durant la campanya del 21-D que s'haurien de demanar indults per als consellers i líders sobiranistes empresonats. Però la cap de files del partit taronja ha insistit que Ciutadans va advertir als partits independentistes que el seu full de ruta cap a la República podia acabar així: "Si haguessin escoltat el que els hi deia jo i molta gent del seu entorn, no hauríem arribat fins aquí".

De fet, Arrimadas considera que els líders independentistes que estan en presó provisional hi són "pel que s'està investigant que han fet". "Entenc que és una situació costosa per a les famílies, de fet, hi ha gent a la presó amb qui jo tenia molt bona relació personal, i feia molts anys que els deia: «Què esteu fent? »", ha explicat.

En aquest sentit, Arrimadas ha tornat a insistir que els independentistes han generat "fractura social entre catalans". Ciutadans considera que el conflicte català és "sobretot intern", però que té una "derivada que afecta l'estat espanyol". Per solucionar-ho, ha receptat formar un Govern "dins la legalitat". Amb tot, Arrimadas ha admès que el govern espanyol "ha de fer més política" per solucionar el problema amb Catalunya. "Cal diàleg entre les forces polítiques de Catalunya", ha demanat.

D'altra banda, la líder de Ciutadans s'ha desmarcat de les paraules del ministre de Justícia, Rafael Catalá, que va titllar "d'ofensiu" el llaç groc. "No em sembla ofensiu, però crec que no s'ha de penjar en edificis públics perquè no representa tots els ciutadans". En aquest sentit, però, ha insistit que les accions dels CDR són "violència". "Quan fan un escarni en una seu d'un partit, el que fan és fer por a la gent que és a dins. Això és violència. Vull que la policia ho investigui, però quan hi ha violència de tots els colors". "Els CDR estan fent servir aquestes accions com una manera normal i simbòlica, i no és la manera d'aconseguir un objectiu polític", ha insistit.

Arrimadas no ha volgut entrar en l'acusació de terrorisme que pesa sobre la membre dels CDR detinguda i que avui ha de comparèixer davant l'Audiència Nacional. La líder de l'oposició ha reiterat que és una investigació judicial i que s'ha de respectar. En aquest sentit, ha demanat que "es persegueixi l'extrema dreta igual que els actes violents dels CDR".

Albiol abona les acusacions de la fiscalia sobre els CDR

Per la seva banda, el president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, sí que ha abonat les acusacions de rebel·lió i terrorisme sobre els CDR, però ha admès: "Per tallar una carretera no es denuncia de terrorisme, però si va acompanyat d'una estratègia prèvia per aturar l'economia, requereix una certa reflexió". En una entrevista a Ràdio 4, el líder del PP ha assegurat que respecta les decisions judicials i que no vol discutir-les.

Sobre la investidura, Albiol ha assegurat que demà no es podrà fer el ple per investir Jordi Sànchez perquè creu que Llarena no el deixarà sortir de la presó. "Són ganes de tensar la corda, de fer l'espectacle i de fer victimisme", ha lamentat. De fet, Albiol ha augurat que l'independentisme esgotarà els terminis abans d'anar a unes noves eleccions i que proposaran un candidat "sense càrrecs judicials" els dies previs al 22 de maig. "Fins llavors, estaran instal·lats en la voluntat de mostrar conflicte", ha assegurat. El líder popular ha afegit: "Estem davant d'una gran comèdia. Em nego a fer d'actor secundari, estic escarmentat i ja els conec prou".

El líder popular considera que Carles Puigdemont "ha passat a ser un problema per a tots els catalans i que s'ha convertit en un problema per als partits independentistes", i ha pronosticat que el Govern que formin els independentistes "no governarà" i que durarà "entre un any i un any i mig per després tornar a eleccions".