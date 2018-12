Arrimadas avisa que hi haurà “enfrontaments el 21-D”

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha avisat aquest diumenge que "probablement" hi haurà "enfrontaments" divendres que ve arran de la reunió del consell de ministres a Barcelona. Arrimadas ha demanat al president espanyol, Pedro Sánchez, que actuï: "No podem esperar que passi una desgràcia", ha dit la líder de Cs, que també ha demanat protecció "per als que no pensen com Torra".

Segons Arrimadas, el president de la Generalitat "està animant els CDR violents", perquè "la seva via és l’eslovena". A més, ha denunciat que divendres que ve els Comitès de Defensa de la República tindran la "protecció del govern de la Generalitat". De fet, la líder de Cs ha explicat que alguns agents de la policia estan demanant que "els donin les ordres per escrit" perquè "de vegades s'han d'aturar davant d'una acció violenta".

Arrimadas també ha instat Sánchez a escoltar la majoria dels catalans, que, segons la seva opinió, no pensen com el Govern. "A Sánchez li importa molt poc Catalunya i els catalans", ha assegurat la líder de Cs, que considera que "l’únic que li importa és mantenir-se a la Moncloa a qualsevol preu".