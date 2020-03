Arrimadas s'imposa amb claredat a Igea en una votació clau just abans de les primàries

Inés Arrimadas supera amb contundència el primer test per liderar Ciutadans. La llista oficialista, Unidos y Adelante, ha aconseguit 277 compromissaris per al proper congrés del partit, un 78% del total. En canvi, la candidatura Cs Eres Tú, impulsada pel sector díscol del vicepresident de Castella i Lleó, Francisco Igea, s'ha quedat amb 21 compromissaris, segons han explicat fonts de la candidatura d'Arrimadas.

Aquesta votació és prèvia i té caràcter intern, però no és gens menor: servia per escollir els delegats de les bases (els anomenats compromissaris) que definiran el nou full de ruta ideològic del partit i la seva estructura interna, a l'assemblea extraordinària del 14 i el 15 de març. A banda de donar pistes sobre el model de partit preferit per les bases, clarament continuista, la votació dels compromissaris també serveix per comprovar la correlació de forces interna al partit abans de les primàries d'aquest cap de setmana, en què es decidirà el líder del partit entre Arrimadas i Igea.

Ha quedat demostrat, doncs, que la dirigent catalana parteix amb molt avantatge. Si més no, té garantida una ampla majoria a l'hora de dibuixar la nova estratègia del partit. En qualsevol cas, la votació definitiva en què ella i Igea es batran per la presidència està oberta a tota la militància i s'hi espera una participació més alta que en aquest procés intern. "Els afiliats han parlat i han decidit que la majoria dels compromissaris formin part de la candidatura d'Unidos y Adelante", ha explicat el diputat català i secretari de comunicació del partit, David Mejía: "Respectem els resultats i estem alegres amb la participació que s'ha produït aquest cap de setmana".

Des de la plataforma Ciudadanos Eres Tú (que dona suport a Igea) expressen frustració pels resultats, sorprenents després que la candidata d'Arrimadas, Beatriz Pino, guanyés les primàries a Galícia per un estretíssim marge. Barcelona, primera parada de la ronda de contactes iniciada per Igea amb les bases, en què s'havia aconseguit que nombroses agrupacions votessin a favor de l'esmena als estatuts del partit i quatre diputats catalans (en un partit fortament vertical i poc avesat al debat intern) se signifiquessin públicament a favor dels crítics, els resultats no han acompanyat les expectatives. 'Cs Eres Tú', amb un 46% de participació de les bases, no ha aconseguit cap compromissari crític.

"Des de la gestora s'ha buscat unir la figura d'Inés Arrimadas a la votació dels compromissaris com si s'estigués escollint la presidència del partit, i no és així", lamenta la diputada María Valle, contrariada perquè els resultats no reflecteixen "la il·lusió que estem generant en els actes". "Hem vist molta gent en contra de diluir-se amb el PP", insisteix la parlamentària.

Per la seva banda, el seu company de grup parlamentari Antonio Espinosa recalca que el sistema ha afavorit des de l'inici els oficialistes: "El sistema és majoritari, no representa les minories, i ha impedit que el sector que ha obtingut un 36% de suport (a Barcelona) quedi sense representació". "Precisament, per això sempre hem demanat un canvi de model", ha assegurat. Una tercera veu crítica del partit recorda, a més, que Ciutadans té pocs afiliats ( al novembre, 2842 a tot Catalunya) i, en canvi, molts càrrecs del partit. "Evidentment els càrrecs no volen la proposta que plantegem perquè persones que ara són nomenades a dit haurien de ser escollides pels afiliats", assevera. En els propers dies els quedarà fer campanya per a les primàries, tot i que cada vegada és més clar que Arrimadas s'emporta la 'pole position'.