Arrimadas afronta una crisi a Cs abans de ser la nova líder

L’impàs entre la dimissió d’Albert Rivera i el seu nomenament oficial com a líder de Ciutadans se li està fent llarg a Inés Arrimadas. Encara sense plenes facultats per prendre decisions -l’assemblea extraordinària en què es votarà la seva candidatura no es farà fins a mitjans de març-, la portaveu del partit taronja al Congrés ha assistit al rearmament del sector crític del partit, que s’ha decidit a oposar-se públicament al rumb continuista de la gestora -conformada encara per la vella guàrdia de Rivera-. El consell general del partit d’avui debatrà les esmenes que els crítics -liderats pel vicepresident de Castella i Lleó, Francisco Igea- han presentat a l’esborrany dels nous estatuts de Cs. “Perdrem segur, perquè l’aparell controla l’òrgan”, prediu una font propera a Igea. Malgrat tot, no s’arronsa: “Llavors començarà la segona fase”.

La dimissió d’Albert Rivera després dels nefastos resultats electorals del 10-N i el pas al costat de les seves figures més properes -José Manuel Villegas, Fernando de Páramo i Fran Hervías, tot i que aquest pot acabar no abandonant del tot Cs- van servir d’entrada per aplacar els ànims dels que demanaven canvis. “És temps per a la reflexió”, entonaven llavors les veus de Cs a l’uníson. Però la decisió de la gestora de realitzar 59 nous nomenaments i cessaments -entre aquests últims, els de dues cares visibles dels opositors a la línia oficial: Ignacio Prendes i Orlena de Miguel- va alertar el sector crític, que reclama canvis perquè Cs sigui més democràtic i descentralitzat. Ahir a la tarda es va produir una reunió a Oviedo amb quadres d’Astúries, Galícia, Cantàbria, Castella i Lleó i Santander per consensuar un posicionament. També a Catalunya hi ha un corrent crític -tot i que, per ara, autònom de l’entorn d’Igea- que es va trobar per debatre esmenes.

“Volem saber quin és el model de partit d’Arrimadas”, advertia Igea la setmana passada. Tot i que insisteix a destacar Arrimadas com una bona candidata, el vicepresident autonòmic no descarta presentar una candidatura alternativa si ella s’alinea amb la gestora. Els d’Igea creuen que l’esborrany dels nous estatuts dona massa poder a l’executiva en l’elecció de càrrecs -ells plantegen que la militància pugui escollir les executives autonòmiques-, el nomenament de membres del comitè de disciplina -entenen que elimina la separació de poders- i estableix un règim de sancions “massa ampli”.

El contingut de les seves esmenes anirà en aquesta línia, segons fonts de Cs. No obstant, tenen poques esperances en el consell general, que consideren dominat pels oficialistes. A partir d’aquí, s’obre la fase següent, que consisteix en “demostrar que moltes agrupacions comparteixen” la seva opinió, apunta una veu. Per tant, buscaran presentar a agrupacions arreu del territori el seu model de partit per sumar suports abans de l’assemblea extraordinària. A més, el sector crític s’ha mobilitzat per guanyar compromissaris crítics -representants dels afiliats a l’assemblea-, tot i que l’executiva s’escull a través d’unes primàries. A Catalunya, diverses fonts afirmen que es presentarà una llista de compromissaris alternativa a l’oficial.

El posicionament d’Arrimadas

Per la seva banda, altres veus de Cs acusen els opositors d’exhibir públicament les tibantors internes i fer “mal al partit”. Tot i les apel·lacions d’Igea a Arrimadas, ella s’ha mantingut en un segon pla. En una breu declaració i contestant les preguntes dels periodistes, va dir que defensarà un “projecte de partit més participatiu, però no de baronies, que és el que volen alguns”. Un posicionament discret que diverses fonts consideren “prudent”.

Al seu torn, fonts riveristes desconfien de les demandes de descentralitzar el partit, ja que creuen que va contra l’aposta de Cs d’emetre “un únic missatge” a tot l’Estat. Tot i que alguns dirigents aposten per buscar una fórmula que escolti els crítics i demostri que “el canvi de direcció” de Cs “no és maquillatge”, fonts properes a l’antiga executiva de Rivera mantenen que “cal guanyar” el Congrés i descarten fer concessions. El sector oficialista és fort, però el corrent opositor s’ha decidit a intentar influir en el partit que es renovarà al març. Fins llavors, Arrimadas haurà de vigilar les seves passes si vol mantenir el consens sobre la seva figura.