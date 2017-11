Arrimadas "respecta" les decisions judicials i crida a formar una alternativa de govern per "recuperar el sentit comú"

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha afirmat que "respecta" la decisió d'empresonar preventivament els membres del Govern i ha insistit en "no fer valoracions" de la decisió de la jutge. L'únic que ha dit és que és una situació "molt greu" que el seu partit "feia anys" que advertia".

En un acte de Societat Civil Catalana, Arrimadas ha optat per focalitzar el seu missatge en clau electoral. Així, ha demanat que a partir del 21-D es formi una alternativa de govern que es marqui com a objectiu "recuperar el sentit comú". Segons ha dit, després de les eleccions "començarà una nova etapa on Catalunya no serà notícia per haver-se saltat les lleis". "Parlarem de llistes d'espera, d'educació i de la lluita contra la corrupció, per sortir del sense sentit del procés", ha dit, en un discurs similar al del líder del PP, Xavier Garcia Albiol