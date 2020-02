Arrimadas s'envolta de part del seu pinyol català per fer el salt a la presidència de Ciutadans

La favorita per substituir Albert Rivera com a presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha registrat aquest dimecres la seva candidatura per les primàries del partit amb una proposta d'executiva que inclou bona part de les persones de confiança que l'acompanyaven a Cs Catalunya, tal com ha avançat La Sexta i confirma Efe. La diputada Marina Bravo, membre de la gestora, serà la secretària en un equip que inclou Carlos Cuadrado com a vicesecretari primer i José María Espejo Saavedra com a vicesecretari adjunt, mentre que l'exsocialista balear Joan Mesquida (un dels fitxatges estrella de Rivera) ocuparia la vicesecretaria segona. Com a portaveu de Cs estatal hi hauria Melisa Rodríguez (diputada al Congrés per Santa Cruz de Tenerife), mentre que la líder del partit a Catalunya, Lorena Roldán, que amb Rivera ostentava aquest càrrec, es mantindrà a l'executiva com a portaveu adjunta.

La candidatura d'Arrimadas no inclou l'eurodiputat Luis Garicano per desig exprés seu (no vol formar part de cap candidatura), però sí Jordi Cañas, històric representant del sector crític del partit que tot i això li ha fet costat durant l'actual crisi interna que divideix el partit entre els partidaris de la dirigent taronja i els del model del vicepresident de Castella i Lleó, Francisco Igea. A més, el president del grup parlamentari de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, es perfila com a secretari d'organització, tot i que en el document registrat avui no consta en cap càrrec.

Altres figures amb què Arrimadas vol comptar per al seu equip són els vicepresidents de Madrid i Andalusia, Ignacio Aguado i Juan Marín; la tinent d'alcalde de Madrid Begoña Villacís, el diputat al Congrés Edmundo Bal i el líder de Cs al País Valencià, Toni Cantó. S'hi afegeixen la consellera de Cultura madrilenya, Marta Rivera; els diputats al Congrés María Muñoz i Marcos de Quinto, i els membres de la gestora Guillermo Díaz i Beatriz Pino.