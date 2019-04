Arrimadas erigeix Cs com l'únic capaç d'apartar Sánchez i l'independentisme: "Ja salivejo de pensar en el que podrem fer si governem"

En la lluita per liderar el bloc constitucionalista a l'Estat, Inés Arrimadas ha presentat Ciutadans com l'únic partit que "s'ha deixat la pell" per barrar el pas a l'independentisme i que ho ha fet 'in situ', des de Catalunya. La candidata del partit taronja per Barcelona creu que Albert Rivera és l'única persona capaç de liderar un govern estatal que faci retornar al constitucionalisme a Catalunya. Així, la dirigent taronja creu que només els vots taronges poden enviar "cap a casa" Pedro Sánchez i els partits independentistes.

En el tercer acte que Arrimadas fa a Catalunya des que ha començat la campanya electoral, aquesta vegada a Torroella de Montgrí, Arrimadas ha acusat el PP i el PSOE de només "criticar el nacionalisme quan han estat a l’oposició", però de "pactar-hi sempre" quan han governat. De fet, per a la candidata taronja l’únic partit que ha actuat "com a govern d’Espanya a Catalunya" ha estat Ciutadans, "davant la inacció del govern espanyol" del PP i el PSOE. "Ja salivo quan penso en el que podrem fer si governem Espanya", ha ironitzat. A més, Arrimadas ha presentat els partits nacionalistes catalans com els responsables que l'estat espanyol "no s’hagi pogut reformar" en els últims anys, perquè assegura que quan els partits nacionalistes catalans han tingut la clau de la governabilitat d’Espanya "només han demanat més competències per tirar endavant un cop d’estat".

En l'acte també hi ha participat l’exadvocat de l’Estat i número 4 de la llista de Ciutadans Edmundo Bal, que ha recordat la seva etapa a l'Advocacia de l’Estat i ha reiterat que Pedro Sánchez li va demanar que "mentís sobre el cop d’estat que hi va haver a Catalunya". "Però jo m’hi vaig negar i ho tornaria a fer", ha afirmat. Bal ha insistit que Pedro Sánchez té previst indultar els presos independentistes un cop hi hagi sentència condemnatòria. Per la seva banda, la candidata de Cs a les eleccions europees, Maite Pagazaurtundúa, ha recordat la mort del seu germà a mans d’ETA i ha presentat el nacionalisme com l’únic responsable. "Som ciutadans lliures i iguals", ha reivindicat. Al seu torn, el diputat al Parlament Carlos Carrizosa ha presentat la Constitució com l’única eina per "garantir la llibertat de reunió i de fer política" i per plantar cara als independentistes que "ens criden".

651x366 Arrimadas, acompanyada d'Edmundo Bal i Maite Pagazaurtundúa, a Torroella de Montgrí Arrimadas, acompanyada d'Edmundo Bal i Maite Pagazaurtundúa, a Torroella de Montgrí

Abans de l'acte, Arrimadas ha fet un passeig per alguns carrers de Torroella de Montgrí acompanyada de diputats del Parlament i també d'Edmundo Bal i Maite Pagazaurtundúa. La comitiva taronja ha fet el passeig per dos carrers del poble fins arribar a la plaça U d’Octubre. Allà, una quarantena de persones els han rebut amb dues pancartes on s’hi podia llegir "Torroella antifeixista" i "Cs a Torroella no sou benvinguts", i amb crits de "Fora, fora" i "Llibertat presos polítics". La comitiva de Ciutadans els ha contestat amb crits de "Llibertat". Torroella de Montgrí és el poble natal de l’exconsellera empresonada Dolors Bassa, i Ciutadans ja hi va fer un acte al gener. Aquell dia es va convocar una manifestació per protestar contra l’acte de Cs i un regidor del partit taronja a Blanes va ser agredit.

651x366 Manifestants antifeixistes a Torroella de Montgrí / ARA Manifestants antifeixistes a Torroella de Montgrí / ARA

En l'acte, Arrimadas ha presentat com a herois la militància que els ha rebut a Torroella de Montgrí i que ha plantat una carpa a la plaça U d'Octubre, igual que les persones que formaran part de la candidatura municipal del partit taronja en aquesta població. "Vull que deixin de ser valents per defensar la llibertat", ha dit Arrimadas, que també ha definit l'entitat juvenil S'ha Acabat com a "herois" i ha recordat l'episodi de la UAB. "Som aquí malgrat els totalitaris. Hem hagut de fer l'acte amb gairebé 100 policies protegint-nos. Aquesta és la llibertat d'aquest país", ha denunciat.

Arrimadas també ha lamentat que alguns veïns del poble hagin "desinfectat" amb lleixiu el terra que han trepitjat els membres de Ciutadans, a qui ha titllat de "totalitaris". "Els que impedeixen amb violència que fem actes, ens amenacen i desinfecten amb lleixiu el terra que trepitgem, no es mereixen tenir la clau de Moncloa", ha denunciat.

Aplicació immediata del 155

En declaracions als mitjans de comunicació, Arrimadas ha reiterat que és partidària d'engegar la maquinària del 155 des del minut u i aposta per enviar el requeriment previ a la Generalitat en el primer consell de ministres. "És urgent garantir els drets dels ciutadans a Catalunya", ha defensat. "Que tothom tingui clar que els vots de Ciutadans serviran per treure Sánchez de la Moncloa i sumar amb PP per formar un govern de centre-dreta", ha explicat. Arrimadas ha reiterat que una altra mesura que veuen necessària per aplicar a Catalunya i a l'estat espanyol és la reforma de la llei electoral per evitar la "sobrerepresentació" dels partits independentistes.