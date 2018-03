Arrimadas insta l'independentisme a afirmar que el Procés és un "gran engany" si vol arribar a acords amb Cs

Inés Arrimadas posa condicions als partits independentistes si volen comptar amb un hipotètic acord d'investidura amb la formació taronja. En una entrevista a 'La Vanguardia', no ha tancat la porta a parlar amb JxCat i ERC per sortir de la situació de bloqueig sempre que "tornin al camp democràtic" i "admetin que el Procés ha estat un gran engany". "A partir d'aquí es pot veure quines majories hi ha. Fixi's si posem poques condicions", ha afirmat la líder del partit taronja.

Arrimadas ha volgut deixar clar que la situació a Catalunya "no se solucionarà amb fórmules que marginin i no comptin amb Cs i els seus votants", després de recriminar als comuns i el PSC que "ataquin" el partit taronja en lloc de criticar el Procés. "Som la garantia del desbloqueig i que la part no independentista sigui respectada i escoltada al Parlament", ha considerat.

Tot i reconèixer que Cs podria haver fet "algunes coses millor", Arrimadas ha considerat que la "màxima responsabilitat" de la situació actual a Catalunya és dels partits que han governat. A més, ha recordat que el seu partit va néixer "avisant que el nacionalisme acabaria provocant un conflicte social".

Preguntada per si és partidària que es mantingui l'aplicació de l'article 155 si els independentistes no abandonen la via unilateral, la líder del partit taronja ha subratllat que són els mateixos partits sobiranistes els que volen allargar la intervenció "perquè no volen governar dins la legalitat i haver d'afrontar les llistes d'espera, el deute, els barracons…".

"No seré candidata a l'alcaldia"

Davant les especulacions que podria aspirar a l'alcaldia de Barcelona per disputar el càrrec a Ada Colau, Arrimadas ja va afirmar en una roda de premsa al Parlament fa dies que descarta aquest escenari. Ho ha ratificat en l'entrevista, en la qual ha assegurat que el seu paper és a la cambra catalana defensant "el seny i el sentit comú". "No seré candidata a l'alcaldia", ha sentenciat.