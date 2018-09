Arrimadas qualifica la Diada de "multitudinària", però diu que "en democràcia la gent es compta a les urnes"

"Va ser una manifestació multitudinària, no es pot negar, però en democràcia on es compta la gent és a les urnes i a les urnes l’independentisme mai ha sigut majoria". La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha valorat així la manifestació de la Diada d'ahir i ha tornat a criticar la convocatòria perquè la considera partidista. "Era el dia de tots els catalans i aquesta manifestació ha sigut convocada pel Govern", ha denunciat. Ha reconegut en una entrevista a Antena 3 que "hi ha molta gent que vol la independència", tot i que assegura que són més els que no la volen. Tanmateix, creu que, "més enllà de les idees, s’ha de respectar la llei".

A més, Arrimadas ha qualificat el discurs de l'advocat de Clara Ponsatí de "delirant" i ha criticat el ministre d'Exteriors, J osep Borrell, que ahir es va mostrar partidari que els presos polítics no estiguin en presó preventiva, en una entrevista a la BBC. "El que s’espera d’un ministre d’Exteriors és que no qüestioni un criteri judicial. No em sembla el més adequat", ha dit, i ha afegit que qualificar Catalunya de "nació" va "en contra de l'ordre constitucional". "Entre les declaracions de Borrell i el tuit de Sánchez –en què deia que ahir era un dia de celebració d'una cultura i una llengua–, vaig pensar: «Torra estarà encantat de rebre aquests comentaris»", ha dit.

Contra Buch i el síndic de greuges

Arrimadas ha qualificat el síndic de greuges de "síndic del Procés", i el conseller d'Interior, Miquel Buch, d'"intolerant" i d'"un dels perfils més radicals que té el Govern". "Tot el seu departament està empaperat de simbologia independentista. ¿De veritat algú creu que defensarà la neutralitat dels edificis públics?", ha denunciat. I ha continuat: "Es pensa que el departament d’Interior és seu i que pot posar el que li doni la gana, que els carrers són dels independentistes". Assegura que Buch "ha dit moltes barbaritats" com, per exemple, "que l’estat espanyol va invadir Catalunya el 1714". Després de tot això, Arrimadas apel·la al govern de Pedro Sánchez i es pregunta: "¿Com pot ser que el govern d’Espanya digui que el Govern es lleial?".

El PP critica "el diàleg" de Sánchez amb l'independentisme

El president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, assegura que ahir "va sortir molta gent, però cada any són menys". Per Albiol, però, les reivindicacions independentistes "no són possibles". "El president del govern espanyol sembla que no s'entera de què van aquestes reivindicacions i insisteix en el diàleg amb els independentistes quan només volen parlar d'autodeterminació", ha retret a Pedro Sánchez.

Albiol ha assegurat que un referèndum d'autodeterminació per Catalunya "significaria acabar com l'antiga Iugoslàvia". "Això jo no ho vull", ha sentenciat. "S'han de parlar d'aquells aspectes que estan dins el marc legal i de convivència, nosaltres ens neguem a parlar d'aspectes que puguin trencar la unitat d'Espanya", ha defensat el líder popular. De fet, fins i tot ha negat que els anteriors governs espanyols del PP s'asseguessin a parlar amb ETA: "No ho tinc tan clar, si ho tingués tan clar, em donaria de baixa d'aquest partit".

El PSC veu en el govern espanyol "una oportunitat de diàleg"

La portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, creu que el govern de Pedro Sánchez "és una oportunitat de diàleg", però continua rebutjat un referèndum d'autodeterminació per Catalunya. "Nosaltres volem arribar a un referèndum sobre l'autogovern. Fer una reforma constitucional i una reforma de l'Estatut. No ens poden fer anar allà on no volem", ha afirmat.