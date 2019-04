Arrimadas situa Quim Torra com un dirigent d'extrema dreta i titlla Vox de "partit populista"

La candidata de Ciutadans per Barcelona, Inés Arrimadas, ha qualificat el president de la Generalitat, Quim Torra, com un dirigent d'extrema dreta i populista: "És l'únic dirigent espanyol que ha estat declarat supremacista, xenòfob i racista pel Parlament Europeu". Arrimadas, però, ha evitat qualificar Vox com a partit d'extrema dreta. "És un partit absolutament populista", ha afirmat en una entrevista a RAC1. De fet, per la candidata de Ciutadans, tant Torra com el partit que lidera Santiago Abascal es podrien posar dins el sac del populisme.

En aquest sentit, la candidata de Ciutadans ha insistit a avalar el pacte d’Andalusia també per la Moncloa, tot i que demana preguntar a Vox si estaria també disposat a pactar amb PP i Ciutadans per facilitar un govern de dretes a tot l'Estat. Per Arrimadas, l'escenari ideal seria un govern liderat per Albert Rivera i amb el suport del PP.

D'altra banda, Arrimadas també ha insistit a aplicar l’article 155 a Catalunya des del minut u per "defensar els drets de tots els catalans, que els veuen violats cada dia". En aquest sentit, la líder de Ciutadans a Catalunya ha tornat a apuntar a TV3, a qui ha acusat "d’incitar a l’odi" i de ser una televisió "pels independentistes". Arrimadas ha condemnat que es cremés un exemplar de la Constitució a la televisió pública catalana, però creu que no és tan greu "cantar l’himne de la legió espanyola" a la televisió pública andalusa.