Arrimadas cediria el lideratge del futur govern si el 21-D ella no és la més votada entre l'unionisme

Inés Arrimadas prepara el terreny de cara al 21-D i també la seva estratègia perquè l'independentisme no torni a entrar al Palau de la Generalitat. La líder de Ciutadans fa dies que ha fet pública la seva predisposició a arribar a un pacte amb PSC i PP per formar un govern alternatiu al de Carles Puigdemont. Aquest dimarts, en un dinar-col·loqui al Círculo Ecuestre, Arrimadas ha insistit en aquesta idea, i fins i tot ha dit que, si Ciutadans no aconsegueix ser la primera força constitucionalista el 21-D, està disposada a arribar a un pacte perquè una altra formació contrària a l'independentisme -en referència a PP i PSC- pugui "liderar un govern alternatiu".

La líder de Ciutadans considera que les eleccions del 21 de desembre, que el seu grup ha reclamat durant molt de temps per posar fi a l'independentisme, han de servir precisament per això, per posar punt final al full de ruta sobiranista i tirar endavant un "govern constitucionalista". Arrimadas ha assegurat que té ganes de "ser presidenta de la Generalitat", però que posa en un primer pla "solucionar la situació de Catalunya". Per això ha demanat "generositat i flexibilitat" tant al PP com al PSC, per poder arribar a acords el 22 de desembre, però també als comuns, a qui ha reiterat que "amb una abstenció" podrien deixar governar una alternativa a l'independentisme. De fet, per a Ciutadans, el "millor escenari possible" és que cap possibilitat de govern depengui dels comuns.

La candidata de Ciutadans avisa que Catalunya "no es pot permetre" més anys de Procés perquè considera que han portat "la ruïna a Catalunya" i han sigut una "bogeria". Per això demana que a les eleccions del 21 de desembre la ciutadania no torni a votar a favor dels partits independentistes, ja que considera que són els principals culpables de la situació en què es troba a hores d'ara Catalunya, però també ha donat un toc d'atenció al govern espanyol, a qui ha acusat de "cenyir-se només a l'aplicació de les lleis" per solucionar el problema de Catalunya. "No només ha d'actuar com un gabinet d'advocats, sinó que ha de tenir lideratge polític; a Catalunya no l'ha sabut il·lusionar", ha dit Arrimadas.

"Junqueras no s'ha tornat constitucionalista; és un engany"

Ciutadans considera un "engany" que alguns consellers empresonats hagin dit en els seus recursos que acaten el 155 per demanar el seu alliberament. Arrimadas veu aquestes declaracions només com una "estratègia judicial", perquè assegura que Oriol Junqueras, per exemple, "no s'ha tornat constitucionalista ni defensor de la unitat d'Espanya" d'un dia per l'altre, sinó que creu que si tornen a governar "faran el mateix". La líder de Ciutadans també ha dit que el mateixos membres del Govern han reconegut que "no tenien preparades les estructures d'estat".

Ciutadans considera que cal respectar totes les decisions judicials, i per això critica que després de "saltar-se les lleis" ara l'independentisme demani "la llibertat" dels consellers i dels líders sobiranistes empresonats. Arrimadas considera que això és una "ingerència política" sobre el sistema judicial i, tot i que admet que a aquest sistema li calen reformes, critica que l'independentisme digui "qui ha d'entrar a la presó i qui no".