Arrimadas trasllada a Torra la preocupació pel "conflicte social a Catalunya"

La líder de Ciutadans, que no es va voler reunir amb el president Quim Torra en la ronda de trobades amb els diferents grups parlamentaris de la setmana passada, li va telefonar per traslladar-li la seva "profunda preocupació pel conflicte social a Catalunya" i demanar-li que" reflexioni sobre el seu pla il·legal". Ho va fer dies abans d'anunciar que la formació taronja ha demanat celebrar un ple monogràfic a la cambra catalana per "debatre sobre la manera de recuperar la convivència a Catalunya parlant del que ens uneix".

Durant la trucada, Arrimadas va advertir el president que "la seva reiteració en la il·legalitat i la substitució dels símbols oficials pels símbols ideològics en edificis i espais públics exclou milions de catalans i agreuja el conflicte social". És per això que va instar a "reflexionar sobre el que suposaria tornar a repetir els mateixos errors que han provocat aquesta situació de conflicte social".

Una trucada que el partit unionista qualifica de "cordial" i que es va produir el mateix dia que Cs va presentar al Parlament una proposició de llei per "garantir la neutralitat en els espais públics i, per tant, garantir els drets de tots els catalans". Una proposició que busca retirar els llaços grocs de les institucions, especialment de la façana de la Generalitat, que va ser el motiu que va esgrimir Arrimadas per negar-se a reunir-se amb Torra.

"Parlar sí, normalitzar no"

En roda de premsa al Parlament, el diputat José María Espejo-Saavedra ha apuntat que Cs està disposat a "parlar" amb el president de la Generalitat però que no ho farà en una reunió formal si es vol "normalitzar" el fet que hi hagi una pancarta a la façana del Palau de la Generalitat que "només representa alguns catalans". "Parlar sí, normalitzar no", ha sintetitzat Espejo-Saavedra.