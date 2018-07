Artadi insta la Fiscalia a canviar el seu posicionament després de la decisió d'Alemanya

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha afirmat aquest divendres que, després de la decisió de la justícia alemanya sobre l'expresident Carles Puigdemont, és un "bon moment" perquè la Fiscalia aprofiti l'"oportunitat" per fer un "gir" en la seva postura en relació als processats pel "procés".

En una entrevista amb Efe, Artadi ha destacat que la decisió del tribunal alemany de rebutjar l'extradició de Puigdemont pel delicte de rebel·lió, i permetre-la només per malversació, és una "desacreditació" de la instrucció portada a terme pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena i, a la vegada, és una "oportunitat" per fer un "gir" amb vista als judicis que podrien tenir lloc a la tardor.

"És un bon moment, ara sí, especialment després de la notícia d'ahir -sobre Puigdemont-, perquè la Fiscalia faci un plantejament nou sobre què fer amb la causa", ja que "tothom que viu a Catalunya sap que no hi va haver rebel·lió", ha remarcat la consellera.

Ha opinat, en aquest sentit, que és el moment de "fer un gir en l'actitud que ha tingut fins ara" la Fiscalia, i ha remarcat que "els presos polítics són més presos polítics que mai i que és més injust que mai que estiguin empresonats".

La portaveu ha considerat que la causa per rebel·lió "sembla que només la veu el jutge Llarena i la Fiscalia", per això ha instat el ministeri públic a "rectificar la seva actitud de seguir perseguint líders polítics" després de "l'evidència que hi ha i totes les resolucions de la justícia a nivell europeu".

"Tenen una ocasió, que veurem si desitgen aprofitar o persistir en l'error" després de la "desautorització en tota regla" que la justícia alemanya va donar ahir a Llarena i a la Fiscalia, ha afegit.

Malgrat expressar aquesta reflexió, Artadi ha recalcat que des del Govern no plantegen això com una negociació entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Quim Torra. "No negociem amb els ostatges", ja que "no són moneda de canvi per a res", ha remarcat la consellera i portaveu.

En aquest sentit, més que negociar, ha posat l'accent en la necessitat de fer "pedagogia", cosa que també es desplega amb vista a l'estranger, amb la voluntat d'"internacionalitzar i explicar el que està succeint".

També ha incidit que la decisió de l'audiència territorial de Schleswig-Holstein posa en valor "l'estratègia de l'exili" per la que va optar Puigdemont -encara que no altres membres de l'anterior Govern-, ja que emfatitza, segons el seu parer, "la distància entre la justícia a Europa i la d'Espanya".

Per a Artadi, la possible situació que Puigdemont sigui extradit i jutjat només per malversació a Espanya mentre els altres processats s'enfronten al delicte de rebel·lió sol "demostraria que el cas no té fonament" i quedaria "desmuntat", a l'hora que es veuria "la incoherència de tot això".

La consellera ha criticat les veus que, en lloc de "preocupar-se per aquesta distància" entre la justícia espanyola i la germànica, reaccionen demanant "sortir d'Europa perquè no ens agrada", en al·lusió a les paraules del candidat a la presidència del PP Pablo Casado, que ha advocat per suprimir l'Espai Schengen "si no hi ha garanties que a Espanya se la respecta".

Artadi també ha qualificat de "peculiar" la visió del president del Govern vaticinant que es podrà jutjar a Espanya Puigdemont juntament amb la resta de processats, quan el líder de JxCat "segueix a Alemanya en llibertat", ha remarcat la consellera.