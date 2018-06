Artadi acusa els Jocs de Tarragona de portar "un públic sorprenentment seleccionat"

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha comentat aquest dissabte al programa 'Via lliure' de RAC1 la participació de la Generalitat en la cerimònia d'inauguració dels Jocs Mediterranis de Tarragona. Artadi s'ha mostrat sorpresa pel baix nombre d'assistents a la cerimònia, i sobre la xiulada al president de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmat que hi havia "un públic sorprenentment seleccionat" a l'acte.

"Hi havia un control força exigent de qui era a l'estadi i qui no", ha afirmat. De fet, ha assegurat que la secretaria general de l'Esport va demanar entrades per a "compromisos" per assistir-hi, però l'organització els va comunicar que ja no en quedaven. Precisament, el president de la Unió de Federacions Catalanes, Gerard Esteva, també ha explicat durant el programa que no es va enviar cap invitació a les federacions esportives catalanes tot i la insistència de l'entitat.

El missatge d'Artadi coincideix amb el comentari que va publicar ahir a Twitter el conseller d'Acció Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall, que va assegurar que durant la cerimònia inaugural dels Jocs a l'estadi gairebé només hi havia "públic triat i controlat".

#JocsdelMediterrani2018

A Tarragona exhibició de forces de seguretat de tots els colors.

A l’Estadi quasi només públic triat i controlat.

A la gespa discursos sense massa esma.

A la llotja molt Estat amb olor de naftalina.



Conclusió:

Espanya té Cap d’Estat.

Catalunya no té rei. — Ernest Maragall (@ernestmaragall) 22 de juny de 2018

Artadi també ha lamentat que durant la cerimònia "no es va fer prou justícia a la història i cultura de Tarragona". "Semblava que fos de qualsevol altra ciutat mediterrània", ha afirmat la consellera. A més, s'ha mostrat sorpresa de la presència de l'exèrcit espanyol en la inauguració.

Pel que fa a la trobada amb el rei Felip VI, Artadi ha assegurat que la Generalitat "no pot mantenir unes relacions normalitzades amb la monarquia" i ha confirmat que el Govern no assistirà a actes organitzats per la Casa del Rei ni els convidarà als seus propis esdeveniments. En aquest sentit, ha explicat que el president Torra va tenir una interacció "ràpida" amb el rei en què li va expressar el seu desacord amb el discurs després de l'1-O. "Crec que no li va respondre", ha afirmat Artadi.

Almenys 3.000 seients buits

L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha negat també al programa 'Via lliure' de RAC1 l'acusació d'Artadi segons la qual s'hagués seleccionat el públic. "Era materialment impossible, perquè la venda d'entrades s'havia encarregat a Ticketmaster, i només es podien comprar de sis en sis", ha afirmat durant l'entrevista.

Tot i així, ha admès que algunes institucions es van quedar sense entrades, però ha assegurat que la petició de la secretaria general de l'Esport "s'hauria fet a última hora". "La Generalitat va rebre les invitacions que va demanar amb prou temps i forma", ha insistit Ballesteros.

L'alcalde de la ciutat organitzadora dels Jocs Mediterranis també ha reconegut que molts seients van quedar buits durant la cerimònia inaugural. Tot i així, ho ha atribuït al fet que unes 3.000 entrades reservades per a les delegacions internacionals no es van arribar a utilitzar. No obstant això, l'alcalde de Tarragona ha assegurat que els Jocs acabaran amb un lleuger superàvit i que es recuperarà la inversió gràcies "a l'esponsorització".