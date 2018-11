Artadi afirma que Junqueras no ha respost a diverses cartes de Puigdemont

La consellera de Presidència, Elsa Artadi, ha afirmat aquest divendres en una entrevista a 'El Món' que existeix una "comunicació unidireccional" entre l'expresident a l'exili, Carles Puigdemont, i el vicepresident Oriol Junqueras. "Puigdemont ha escrit quatre cartes al vicepresident Junqueras i també li va enviar un llibre dedicat sense resposta", ha recalcat: "Per tant, el vicepresident Junqueras sí que té informació del president Puigdemont". "Potser la resposta a les quatre cartes està en camí", s'ha preguntat.

Artadi ha lamentat que s'hagin "trencat alguns ponts de comunicació" en l'independentisme, però ha assegurat que s'estan "refent". "Hem anat creant altres espais per poder parlar, però mai no ho podrem solucionar perfectament perquè el líder polític del nostre espai és el president Puigdemont i el líder polític d’ERC és el seu president, l’Oriol Junqueras", ha assegurat la consellera: "És feina feta dels repressors, que no volen que hi hagi política".

Així, Artadi ha negat que les discrepàncies entre JxCat i ERC es deguin al partidisme de JxCat: "Nego que faci partidisme, perquè no és un partit polític i molts dels que hi són han fet un sacrifici entrant en política en el moment més complicat", quan el Govern era "a l'exili i a la presó". "L'objectiu de JxCat no és anar a guanyar eleccions autonòmiques, sinó aprofitar totes les eines que tinguem per fer efectiva de debò la República", ha recalcat la consellera al digital, i ha assegurat que JxCat "creu que no ha d'estar fent autonomisme" dins les "limitacions que tenim".

En aquest sentit, Artadi ha apostat per les llistes unitàries independentistes: "Honestament, creiem que és el millor. Quan tinguem la independència, ja es refarà l’espai polític, i és evident que hi ha d’haver partits amb ideologies diferents, però la prioritat no és pensar com estarà ubicat el teu partit d’aquí vint anys", ha expressat, apel·lant a una unitat que també inclou la CUP.

Crítiques a Pedro Sánchez

Respecte a les negociacions amb el govern socialista de Pedro Sánchez, Artadi ha rebutjat la possibilitat que s'impulsi "la votació d'un Estatut des de Madrid". "En tot cas, és el PSC qui l'hauria d'impulsar", ha recordat, que "no té prou diputats". "La centralitat de la societat catalana no demana una reforma estatutària", ha recalcat: "Ara bé, ¿votar una reforma de l'Estatut i alhora la independència? Parlem-ne".

Quant al suport de l'independentisme als pressupostos de Sánchez, Artadi ha lamentat que els ofereixi "una pluja de milions a canvi d’oblidar-nos que hi ha repressió i que no hi ha democràcia. En definitiva, que ens oblidem de la nostra dignitat". "¿Donem cobertura a aquest discurs? En absolut", ha lamentat la consellera, que ha opinat que l'independentisme no pot donar suport a una persona que "és igual que la que hi havia abans".

La resposta al judici de l'1-O

Respecte als presos polítics, Artadi ha afirmat que cal "utilitzar" el judici "en profit propi":"Hem d’encaminar l’estratègia a aprofitar aquesta palanca, que, tot i que és molt dolenta, ens pot permetre seguir projectant-nos". La consellera ha rebutjat també que la resposta al judici no l'ha de "definir únicament el president Torra", sinó "tots els interlocutors".

A més, s'ha mostrat amb reserves sobre la possibilitat que el judici propiciï un avançament electoral: "Fer eleccions perquè no sabem què fer, francament no, perquè també corres un risc i pateixes un desgast. Si en aquell moment, de manera conjunta, decidim que hem de fer unes eleccions amb un objectiu clar perquè creiem que servirà, endavant", ha sentenciat.