Artadi demana a Sánchez que canviï "repressió" per "diàleg" i deixi de ser "un titella" dels aparells de l'Estat

La consellera de la Presidència i portaveu de JxCat, Elsa Artadi, demana a Pedro Sánchez que aprofiti l'escletxa oberta després de la trobada entre el Govern i la Moncloa de divendres passat per fer una aposta decidida pel "diàleg" i deixi enrere la "repressió" contra Catalunya. En una entrevista a 'El Nacional', Artadi demana al president espanyol que exerceixi el seu govern i no sigui "un titella de tot el que és l'Estat".

Artadi li recorda que "nedar entre dues aigües" significa ara acceptar una repressió que des del Govern es considera inacceptable. "O comencem a treballar de veritat o d’aquí sis mesos les possibilitats de realment tenir un diàleg efectiu seran menors", assegura.

Artadi insisteix que, després de la reunió entre els dos governs, el president espanyol "no pot seguir mantenint-se en el nivell de la retòrica, només en un pla discursiu": "Ha d’aterrar al que ha de ser un diàleg i una solució política". El diàleg és, diu Artadi, la "via prioritària" per al Govern per resoldre el conflicte amb l'estat espanyol.



La consellera de la Presidència demana ara que les trobades i intercanvis entre els dos executius, a diferents nivells, se succeeixin i no tornin a passar molts mesos sense diàleg. Artadi també retreu a Sánchez que des que va accedir al govern, al mes de juny, no s'han dut a terme canvis significatius.



"Hi havia una esperança que això canviés el paradigma i s’obrís un nou escenari, però ara mateix el PSOE, el govern de Sánchez, cotitza molt més baix que fa sis mesos", ha etzibat. Amb tot, Artadi valora positivament la trobada entre els dos governs i la capacitat de reconèixer mútuament que la solució al conflicte ha de ser política.



La portaveu de JxCat no amaga, però, que encara hi ha molts punts de "desacord" i retreu als socialistes la "tranquil·litat" amb què viuen la situació dels diputats que són a la presó o a l'exili: "No pot ser que la resposta del socialisme sigui «Ja us ho vam dir que tindria conseqüències»".



Sánchez, opina Artadi, s'ha d'acabar de "definir" i decidir "si mana ell o manen els altres, si vol passar a la història com un estadista, com una persona que realment intenta solucionar els temes o, com que l’Estat del règim del 78 segueix manant i ell no hi pinta res, només està abocat a buscar resultats electorals curtterministes".



Sobre la celebració del consell de ministres, Artadi assegura que la reunió de l'executiu espanyol va provocar "malestar a la societat", "inconvenients" en la vida quotidiana de la gent i la mala imatge d'haver hagut de "blindar" la ciutat. A més, considera que fer coincidir la reunió entre els dos governs amb el consell de ministres no era la situació "ideal".