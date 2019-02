El Govern condiciona la tramitació dels comptes de l'Estat a acordar una figura que "doni fe" del diàleg amb Madrid

Continuen les converses entre bastidors del Govern de la Generalitat i la Moncloa abans del debat a la totalitat dels pressupostos del dia 12 de febrer. Aquest dimarts, la portaveu de l'executiu català, Elsa Artadi, ha condicionat el desbloqueig dels comptes – ERC ja ha registrat esmena a la totalitat i el PDECat ho farà aquesta setmana– a "concretar" la figura d'un "testimoniatge neutral" que "doni fe" de les negociacions entre els dos governs i, a més, de les tasques de la taula de partits catalans i espanyols i la comissió bilateral Estat-Generalitat en la resolució del conflicte.

Segons ha explicat Artadi, la Generalitat ha enviat una proposta al govern espanyol amb perfils internacionals per fer aquest rol. "Han de ser persones neutrals i que ens donin confiança a les dues parts", ha afirmat Artadi, que ha preferit no revelar noms.

"Hi ha temps [d'acordar-ho] i és una qüestió de voluntat política", ha afegit la portaveu del Govern preguntada sobre si confia que abans del 12 de febrer s'arribarà a pactar totes aquestes qüestions. Per la seva banda, la Moncloa s'ha obert a parlar d'aquesta figura de "relator" perquè prengui nota de les reunions entre partits, que segueix reduint a un diàleg entre formacions polítiques catalanes.

L'executiu català ja va posar sobre la taula aquestes qüestions en les reunions que ha mantingut amb la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, però fins ara no s'ha arribat a cap acord. En l'última trobada a Barcelona, el diàleg es va encallar en la composició de la taula de partits, ja que mentre la Generalitat reclama que el PSOE s'assegui a negociar, el govern espanyol afirma que el conflicte s'ha d'abordar només "entre partits catalans". En aquest punt, Artadi ha recordat que ja hi ha un diàleg entre partits catalans que, precisament, es reuneix aquest dimarts a la tarda.



El conseller d'Exteriors, Alfred Bosch, també ha defensat la presència d’agents neutrals en les converses amb el govern espanyol perquè aquests perfils poden ajudar les parts a “trobar un espai comú” –ha dit–. “Aquesta dinàmica no és insòlita, s’ha produït al llarg de la història”, ha expressat.

Torra i Aragonès assistiran a l'inici del judici

La portaveu del Govern també ha explicat que a l’inici del judici el dia 12 de febrer hi assistiran el president, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès. La resta del Govern seguirà amb la seva activitat. “Hi haurà un acompanyament però el Govern també haurà de seguir amb la seva tasca”, ha dit la portaveu de l’executiu. També ha denunciat que per ara els presos encara no han pogut accedir als ordinadors per preparar-se la defensa: “És una vulneració més del dret de defensa”.

Tot i que Artadi ha evitat dir que la sentència "ja està escrita", sí que ha assegurat que "confia poc" en el Suprem per com ha anat la instrucció, per les "irregularitats" que hi ha hagut i pel triatge que ha fet l'alt tribunal de les proves i els testimonis.

Artadi també ha defensat la presència d'observadors internacionals en el procés judicial, a qui el Tribunal Suprem ha denegat l'entrada a la sala. Per a la consellera és un fet que evidencia que l'estat espanyol té coses a amagar en aquest judici. "No és el mateix veure-ho en directe que dependre de la realització de les càmeres", ha dit sobre la retransmissió en 'streaming'. "És simptomàtic que receli dels observadors", ha conclòs Artadi. Bosch ha afegit que la Generalitat habilitarà una sala de premsa a Blanquerna perquè els periodistes internacionals segueixin el procés judicial.

Reunió de diàleg entre partits catalans i pressupostos

D'altra banda, la portaveu Artadi ha dit que en la reunió d'aquesta tarda de partits catalans al Palau de la Generalitat es traslladarà l'estat de les converses amb el govern espanyol. També s'abordarà el judici de l'1-O i el trasllat dels empresonats, així com el document que el president, Quim Torra, va entregar al president espanyol, Pedro Sánchez, en la reunió que van mantenir al Palau de Pedralbes.

Sobre els pressupostos catalans, Artadi ha tornat a emplaçar els comuns a asseure's a negociar. La setmana passada el grup de Jéssica Albiach es va aixecar de la taula amb l'argument que no eren uns comptes "socials". La portaveu del Govern ha criticat que els comuns condicionin l'aprovació dels pressupostos de l'Estat als de la Generalitat. Així, tal com ja va fer en l'anterior roda de premsa, ha reclamat que "no se subordini" Catalunya al que passa en altres cambres parlamentàries.