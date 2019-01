Artadi afirma que li faria "il·lusió" el salt a Barcelona però diu que encara no està tancat

El salt de la consellera Elsa Artadi a l'Ajuntament de Barcelona continua pendent. Ara bé, aquest dimarts, la mateixa portaveu del Govern ha dit que li faria "il·lusió" ser la número dos de l'exconseller Joaquim Forn a les eleccions municipals. En la roda de premsa després de la reunió del consell executiu, ha dit que s'està treballant en la candidatura, el projecte i també com això afectarà el govern de la Generalitat, tant pel que fa al titular del departament de la Presidència com al de portaveu de l'executiu.

Tot i que Artadi no ha detallat quins escenaris obre el seu salt a Barcelona, fonts coneixedores sí que apunten que Meritxell Budó, alcaldessa de la Garriga, seria un dels relleus que ha assenyalat l'exconseller de la Presidència Jordi Turull, actualment empresonat. D'altra banda, altres fonts governamentals, apunten que el president Torra es planteja separar també la figura del conseller de la Presidència de la del portaveu del Govern. Un trencaclosques que, ara per ara, encara no està quadrat.