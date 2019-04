Artadi demana a Maragall que s'"aclareixi" perquè fins ara "només ha sentit que vol governar amb Colau"

La número dos de JxCat a les eleccions de Barcelona, Elsa Artadi, ha demanat aquest dijous al candidat d'Esquerra, Ernest Maragall, que s'"aclareixi" i digui si vol que l'independentisme governi la ciutat. "Necessitem que Maragall s'aclareixi, jo l'únic que li he sentit a dir és que vol governar amb Ada Colau", ha afirmat Artadi, contestant que JxCat "no necessita signar cap compromís d'unitat independentista" -tal com demana ERC- perquè ja "abandera la unitat". Així, la número dos de Joaquim Forn ha recordat que la seva llista ha ofert a Maragall una llista conjunta i que els republicans l'han rebutjat argumentant que el sobiranisme suma més per separat.

Artadi també ha contestat al líder d'ERC, Oriol Junqueras, que aquest dijous ha demanat que no es posin "línies vermelles" a un nou govern de Pedro Sánchez per evitar que governi la dreta. L'exconsellera ha replicat "defensar drets i llibertats i la fi de la repressió ha de ser una línia vermella". "És el mínim que demana una àmplia part de la població, el famós 80% que diuen les enquestes i que vol resoldre el conflicte votant", ha afirmat Artadi.

En un esmorzar-col·loqui al Fòrum Europa-Tribuna Catalunya, ha dit que ella farà el pas per ser alcaldessa i "liderar la ciutat" si JxCat "guanya" els comicis municipals i l'Estat "barra el pas" a Joaquim Forn, que és a la presó, per dirigir el consistori. Artadi ha denunciat que l'exconseller d'Interior fa 524 dies que és a la presó i que no podrà fer campanya si el Tribunal Suprem no revisa la seva situació de privació de llibertat. De fet, ha aprofitat per reaccionar a la nova decisió de la sala de l'alt tribunal, que ha tornat a denegar l'alliberament dels presos que són candidats a les eleccions. "No ens sorprèn", ha afirmat, asseverant que no els deixa "exercir els seus drets polítics".

La número dos de Barcelona, Elsa Artadi, ha protagonitzat un esmorzar on s'hi han atansat les diferents ànimes de l'espai de JxCat. A banda dels consellers de la Generalitat Miquel Buch, Damià Calvet, Jordi Puigneró, Meritxell Budó i Àngels Chacón, també hi havia el president del PDECat, David Bonvehí, el president de la Diputació, Marc Castells, o l'expresident Artur Mas -tot i que no s'ha pogut quedar al llarg de tot l'esmorzar-.

S'hi han pogut veure també els diputats de JxCat Francesc Dalmases, Eduard Pujol o Anna Tarrés, a més de la número dos de JxCat a les eleccions espanyoles, Laura Borràs. L'exalcalde Xavier Trias i la presidenta de la federació de Barcelona del PDECat, Mercè Homs, també hi eren, a més de persones a l'òrbita de l'exCDC com David Madí. Alhora, també hi havia els exconsellers Jordi Baiget o Lluís Recoder, que aquesta setmana van assistir a l'acte de presentació del llibre de Carles Campuzano, del sector moderat i fins ara diputat al Congrés, ja que ha quedat fora de les llistes de JxCat el 28-A. Recoder, de fet, va intervenir en l'acte juntament amb l'excoordinadora del PDECat Marta Mascal, just l'endemà que digués que una nova formació política és "una opció".

Carrega contra Colau: "Cal que la Guàrdia Urbana torni a fer de policia"

Artadi ha desgranat propostes per a la ciutat, on ha situat com a "prioritats" la seguretat i l'habitatge, reivindicant el mandat de l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias. "Cal que la Guàrdia Urbana torni a fer de policia", ha afirmat l'exconsellera de Presidència, que ha assegurat que durant la gestió de Trias els fets delictius van reduir-se un 15% i, en canvi, amb l'alcaldessa, Ada Colau, han augmentat un "25%". "La seguretat és la primera preocupació de la ciutadania", ha assegurat.

Pel que fa a l'habitatge, Artadi ha criticat que Colau va prometre uns 8.000 habitatges socials i que actualment n'hi ha "700". "9 de cada 10 han estat mentida", ha afirmat. Per a ella, la solució passa per la "col·laboració pública i privada". "La clau està en fer promocions públiques, però també i, sobretot, en la col·laboració amb el sector privat, que ha de tenir eines per a produir més barat", ha considerat i ha apostat per "abaratir el preu del sòl". "Així sí que pots limitar el preu dels lloguers; no a cop de decret. L'administració ajuda a fer un producte més econòmic, permet un retorn segur pels inversos i, alhora, evita l'abús en el preu del lloguer", ha dit, tot i que no ha aclarit com si des de l'ajuntament posaria límit a aquest preu.

"Necessitem una administració facilitadora de l'activitat econòmica, que acompanyi la iniciativa privada", ha dit sobre l'economia, asseverant que Colau l'ha "demonitzat".

En relació a la mobilitat, Artadi ha posat en quarantena el tramvia per la Diagonal, afirmant que no hi ha "consens tècnic ni polític" per fer-lo ara. Així, ha apostat per un autobús elèctric "de gran capacitat". "La Diagonal necessita més connexió i que sigui una connexió neta. Ens hem d'esperar sis anys d'obres? No, es pot connectar des de ja", ha dit Artadi, afegint també que fer pública la concessió del tramvia costaria 400.000 euros. "No sé si això és la prioritat de la ciutat", ha conclòs.