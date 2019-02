Artadi no descarta continuar negociant amb Madrid si fa el salt a l'Ajuntament

La portaveu del Govern, Elsa Artadi, no descarta continuar negociant amb Madrid si, com tot apunta, acaba fent el salt a l'Ajuntament de Barcelona: "No hi veig cap problema", ha dit aquest dijous en una entrevista a TV3. I ha argumentat: "La relació que tenim jo i la vicepresidenta espanyola va més enllà dels càrrecs que tenim. També estem representant els nostres espais polítics".

Artadi, que aquest dimecres va parlar amb Carmen Calvo durant una hora i mitja, ha assegurat que la número dos de la Moncloa "transmet el seu compromís en el diàleg", però que topa amb una "crisi interna" a l'executiu espanyol i el PSOE, on "clarament" no hi ha una sola veu. "Els exemples més distants són el de Calvo i Borrell", ha afegit. La també consellera de la Presidència ha afirmat a TV3 que la situació del govern espanyol "és complexa" perquè sap que "qualsevol pas endavant en el diàleg" generarà "soroll" per part dels que volen agitar el conflicte, de fora i de dins del partit.

Sigui com sigui, Artadi ha confirmat que aquest dijous al final del dia preveu tornar a contactar amb Calvo per comentar el "retorn" del document de treball que estan acordant i les propostes de noms per al relator de les converses a la taula de diàleg. Un nom, ha insistit, que ha de ser "neutral" i internacional més que català per garantir la "distància i objectivitat". "Hauríem de fugir de noms catalans perquè tots portem una motxilla", ha reblat.

En aquest sentit, ha negat que el relator pugui ser Xavier Domènech o Josep Sánchez Llibre, tal com s'ha especulat els últims dies. Sobre l'exlíder dels comuns ha deixat clar que "no pot ser neutral" perquè és un "actor important", mentre que del president de Foment assegura que no s'ha previst.

Sigui quin sigui el nom, la portaveu assegura que en totes les reunions amb el govern espanyol "ha quedat clar que el relator és per a la taula estatal". I, amb tot, ha detallat les condicions per avalar la tramitació dels pressupostos de Sánchez: que hi hagi acord per a un relator, un espai de diàleg i un pla de treball que abordi el dret a l'autodeterminació i la fi de la repressió.