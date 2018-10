Artadi desvincula les discrepàncies de JxCat i ERC del Govern i assegura que la legislatura tirarà endavant

Les discrepàncies entre JxCat i ERC al Parlament "no tenen cap motiu per afectar el Govern". Aquest és el missatge que la portaveu i consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha volgut traslladar aquest dimarts en la roda de premsa després de la reunió del consell executiu. "Si avui s'acaben donant posicions diferents dels grups parlamentaris, això no té cap motiu per afectar l'acció de Govern", ha defensat. Un missatge que no ha alterat ni després de saber en plena roda de premsa que la mesa havia deixat sense efecte les delegacions de vot de JxCat després de l'informe dels lletrats, que advertia que la fórmula que volien utilitzar els diputats de la llista de Carles Puigdemont podria "invalidar" les votacions.

Artadi no ha volgut entrar a valorar les posicions dels dos grups independentistes ni tampoc l'advertiment dels lletrats de la cambra catalana. Sí que ha denunciat la situació que viu el Parlament, fruit de "les ingerències del jutge Llarena per no respectar els resultats del 21-D". "Ens conjurem a lluitar davant la repressió i les ingerències. Les decisions han de correspondre a grups parlamentaris", ha sentenciat. En aquest sentit, Artadi ha demanat: "Hem de fer un exercici d'empatia per entendre'ns els uns i els altres. La legislatura ha de tirar endavant". De fet, la consellera de la Presidència s'ha mostrat convençuda que el ple començarà a les 3 de la tarda, tal com està previst.

La setmana passada el president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, es van reunir després d'una jornada maratoniana al Parlament en què JxCat i ERC van estar reunits tot el dia per arribar a un acord sobre els diputats suspesos. A la sortida de la trobada, Torra i Aragonès "es van conjurar" per tirar endavant la legislatura i "millorar la coordinació" entre els dos socis de Govern. "Però una cosa és que hi hagi coordinació i l'altra que els posicionaments siguin iguals", ha admès la portaveu de l'executiu. De fet, creu que es pot arribar al fet que "els grups parlamentaris prenguin decisions diferents". I això és precisament el que ha passat a la mesa d'aquest matí, en què JxCat i ERC han votat de manera diferent sobre la suspensió dels diputats. "Però això no vol dir que no tots estiguem ajudant i treballant en la millora de la coordinació, no som mimètics, però estem alineats perquè la legislatura tiri endavant", ha assegurat.

La roda de premsa de Govern ha sigut marcada per la polèmica entre JxCat i ERC per les suspensions dels diputats processats per rebel·lió. Els lletrats del Parlament van emetre un informe en què avisaven JxCat que la fórmula de delegació dels vots dels seus quatre diputats podria "invalidar" les votacions de la cambra catalana. Aquest matí, ERC ha emès un comunicat en què demanava a la llista de Carles Puigdemont que rectifiqués per evitar que el Parlament entrés en un "col·lapse". Posteriorment, els diputats presos i exiliats de JxCat han fet pública una nota en què es refermaven en la seva posició a l'hora de delegar els vots.

El Govern estudia mesures per l'actuació de l'Estat després de l'1-O

Després que l'ARA fes públic que l'Estat va treure milers de milions de dipòsits dels bancs catalans i que la Moncloa i la Zarzuela es van unir per forçar el trasllat de bancs i grans empreses de Catalunya, la portaveu del Govern ha explicat que estan estudiant les conseqüències legals que pot tenir tot plegat. "A banda de l'escàndol polític, volem veure quin és el marge i les conseqüències legals que pot tenir aquest tema", ha explicat.

Ara mateix, segons Artadi, les relacions de la Generalitat i el govern espanyol "són més fredes que la setmana passada". Amb tot, la portaveu del Govern ha explicat que després que el president de la Generalitat, Quim Torra, enviés una carta al president espanyol, Pedro Sánchez, demanant un referèndum d'autodeterminació, hi ha hagut trucades entre els dos gabinets. Segons Artadi, la Moncloa enviarà una carta a Torra per contestar-li la de fa pocs dies.