Artadi crida a "empoderar" el món local per defensar la llibertat i no normalitzar la "injustícia" espanyola

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha apostat aquest dissabte per "empoderar" el món local perquè sigui un veritable "soci real" de la Generalitat amb "poder de decisió" en els assumptes que els afecten. Durant la inauguració de la XX assemblea de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Artadi ha fet una crida als alcaldes a defensar els drets i les llibertats i a fer pedagogia per no normalitzar la "injustícia espanyola" davant d'un Estat que, al seu entendre, ha perdut "el pudor" i la "vergonya".

"Vivim en un moment que la farsa de la Transició exemplar ha caigut i s'ha destapat la injustícia espanyola amb una monarquia hereva del franquisme", ha constatat. De fet, la portaveu ha afirmat que l'únic "èxit" de la Transició han sigut els ajuntaments, perquè és l'administració més "propera" i compromesa amb el territori i amb els drets dels ciutadans.

Artadi ha iniciat la seva intervenció agraint als ajuntaments la seva tasca per donar suport a la ciutadania en l'època de més dificultat econòmica, durant la celebració de l'1-O i mentre va durar l'aplicació de l'article 155. Tot seguit, ha explicat que des dels primers ajuntaments democràtics després de la mort de Franco s'ha avançat "molt" en el desenvolupament de serveis i en "recosir" les ciutats. "En 40 anys tot ha canviat molt a la societat. Han canviat les prioritats i les preocupacions, i ara tenim reptes als quals hem de donar resposta entre tots", ha destacat.



Per donar "solució" als reptes actuals de la ciutadania, per a la consellera cal que la Generalitat i el Parlament "cedeixin poder" a les administracions locals i que aquestes tinguin més "veu" i puguin esdevenir un "contrapoder" en igualtat de condicions. "No tindrem cohesió social si no tenim cohesió territorial", ha avisat. Després de dir que la connectivitat ha canviat la societat i que ara la tecnologia permet noves formes de negoci, ha assegurat que cal aprofitar-ho per construir un país "més just" en benefici de tothom.



La portaveu del Govern ha criticat la "vulnerabilitat" de la ciutadania davant del "règim del 78" i ha lamentat que la llista de "greuges" sigui "molt llarga". "L'estructura de l'Estat, enlloc de treballar pel dret de la ciutadania i pel progrés de tots, treball pels privilegis d'uns quants", ha exclamat.