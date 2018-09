Artadi afirma que l'escenari "prioritari" del Govern és el diàleg amb l'executiu espanyol

L'endemà de la manifestació a favor de fer la República que va reunir prop d'un milió de persones a Barcelona, el Govern ha afirmat que està en "sintonia" amb les entitats organitzadores i que treballa per "assolir la independència". Ara bé, per vies diferents. La portaveu de l'executiu, Elsa Artadi, ha contestat a la petició de l'ANC de "no demanar" permís a l'Estat per fer la República que l'escenari "central" i "prioritari" del Govern és ara el diàleg amb l'estat espanyol.

Així, ha dit que la moció que ha pactat el PDECat amb el PSOE al Congrés (diàleg dins "l'ordenament jurídic vigent") i les declaracions del líder d'ERC, Oriol Junqueras ("no hi ha dreceres" cap a la independència, només el referèndum pactat) "no són contradictòries" amb el rumb de l'executiu. "El Govern no exclou res, però l'escenari prioritari és el diàleg", ha afirmat: "Estem d'acord en aquests moments".

Malgrat les apel·lacions al diàleg, la consellera de la Presidència ha contestat a l'ANC que "no es malbaratarà" l'1 d'octubre i que el Govern també portarà a terme accions –tot i no concretar quines–, tal com li va demanar ahir la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, en l'anomenada "tardor calenta". En aquest sentit, ha anunciat que el consell executiu es reunirà per l'aniversari de l'1-O per fer "balanç" sobre el que va significar. Artadi ha dit que es demanarà la col·laboració a tots els departaments perquè aportin dades sobre el nombre d'investigats, els ferits i també els danys al mobiliari que va causar la violència policial.

Avís a Sánchez: "L'estratègia del PP no ha funcionat"

La portaveu també s'ha dirigit al govern de Pedro Sánchez. "La manifestació demostra que l'estratègia del PP no ha funcionat. L'anhel del poble català per decidir el seu futur continua sent-hi", ha afirmat la portaveu. Així, ha destacat que el moviment independentista continuï reivindicant el mateix que el 2012 i que "persisteixi" en l'objectiu.

Davant d'això, tal com ja va fer ahir el president de la Generalitat, Quim Torra, Artadi ha instat Pedro Sánchez a buscar una "solució política" per a Catalunya que passi per un referèndum pactat. I al ministre Josep Borrell, que afirmava a la BBC que creia que els líders independentistes haurien d'estar en llibertat condicional, li ha demanat fets i que aquest posicionament es traslladi amb un canvi de criteri de la Fiscalia General de l'Estat a l'hora d'afrontar el judici de l'1-O.