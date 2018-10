Artadi diu que és el govern espanyol "qui ha de moure fitxa" pels pressupostos

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha afirmat en relació als pressupostos estatals que "ara toca moure fitxa al govern de Pedro Sánchez" i que "no ens pertoca a nosaltres fer demandes tot el dia". La consellera també s'ha referit a la visita de Pablo Iglesias a la presó de Lledoners explicant que "els agradaria que no només succeïssin quan es necessita un vot a favor". Artadi ho ha dit a Lleida, on ha assistit al Consell Nacional de les Dones, que ha aconseguit la participació de gairebé 400 entitats.

Artadi ha afirmat que el govern del PSOE és "qui ha d'aprovar la llei" i són ells "qui han de decidir cap a on van". La consellera ha afegit que "tenen prou gent que coneix perfectament la situació a Catalunya", i ells "han de posar sobre la taula l'oferta". "No crec que siguem nosaltres qui haguem de fer demandes tot el dia", ha explicat. Artadi ha insistit que el govern espanyol ha de decidir quins moviments fa "per resoldre de manera política aquest conflicte polític", que està tenint "derivades humanitàries gravíssimes".

En relació a la visita que aquest divendres ha fet el líder de Podemos, Pablo Iglesias, als polítics independentistes empresonats a Lledoners, Artadi ha assenyalat que "els agradaria que les visites, sobretot d'aquells que tenen influència en els mitjans i l'opinió pública, no fossin només quan es necessita un vot a favor". La consellera ha demanat que "no es faci només una vegada" quan fa un any que els líders de les entitats sobiranistes, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, són a la presó, i gairebé un any que el govern és a la presó i a l'exili.