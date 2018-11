Artadi admet que l'independentisme no té majoria parlamentària "per fer-ho tot"

La portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha assegurat aquest dimecres que l'independentisme va perdre la majoria "per fer-ho tot" el 22 de març, quan es va rebutjar la investidura de Jordi Turull. Malgrat que ha negat que aquesta sigui una legislatura de "tràmit", ha admès en una entrevista a la SER Catalunya que la majoria de 70 diputats "no sempre hi és i hi ha exemples clars". La consellera de la Presidència ha reconegut la "realitat" és que als diferents actors independentistes els costa "aproximar les visions".

Tot i això, Artadi ha assegurat que ara JxCat i ERC estan "més units que fa uns mesos" i ha explicat que la repressió ha provocat un canvi d'interlocutors i lideratges que ha obligat a "reestructurar" les relacions. "Hi ha un primer trencament a la tardor de l'any passat i el 23 de març quan entren a la presó [Carme Forcadell i els exconsellers]", ha anotat la portaveu del Govern, que ha subratllat que la societat civil independentista "clama unitat perquè entén que abans ho estàvem". "A les manifestacions independentistes sorprenentment el crit de la gent ha passat d'independència a llibertat i de llibertat a unitat", ha apuntat.

En aquest sentit, Artadi ha considerat que el 21-D "va ser un error" que JxCat i ERC no anessin junts i assegura que la seva convicció és que és millor la fórmula unitària. "No ens cansarem d'oferir-ho", ha assenyalat la consellera de la Presidència, que ha fet referència a la proposta de Carles Puigdemont d'anar de número 2 d'Oriol Junqueras a les eleccions europees. "Estem disposats a cedir en pro que hi hagi unitat en les conteses electorals", ha insistit Artadi.

No als pressupostos de Sánchez

D'altra banda, Artadi ha tornat a fer saber al govern espanyol que la Generalitat vol treballar de manera bilateral i és per això que s'ha mostrat esperançada que el 21 de desembre l'executiu de Pedro Sánchez no vindrà a Catalunya "a fer-se una foto" i a "passar per la seu del PSC". La portaveu del Govern ha assenyalat que Sánchez pot celebrar una reunió de president a president "amb la voluntat d'entrar en temes sempre que vulgui". "Tots els espais de diàleg son rellevants i tenim l'obligació d'explorar totes les vies de diàleg", ha anotat.

La consellera ha opinat que ha de ser Sánchez qui negociï els pressupostos de l'Estat i no el grup parlamentari de Podem. "Necessitem solucions polítiques i encarrilar una negociació", ha apuntat Artadi, que ha insistit que si es comporta com Rajoy "no hi donarem suport". Un posicionament que, ha apuntat, no és una ordre del president de la Generalitat sinó que és la que tenen els grups parlamentaris a Madrid, que treballen en una "estratègia conjunta".

Bermúdez de Castro desconfia de l'informe sobre el 155

En una entrevista també a la SER Catalunya, el secretari d'Estat d'Administracions Territorials durant el darrer govern de Mariano Rajoy i encarregat de l'aplicació del 155, Roberto Bermúdez de Castro, ha assegurat que la Generalitat ha fet un "informe de part" en relació als costos de la intervenció de l'autogovern. "Que m'expliquin com Catalunya va perdre 1.800 milions d'euros", ha dit, en què ha destacat que el comissionat pel desenvolupament de l'Autogovern, Pau Villòria, que va presentar ahir l'informe, va "actuar lleialment al 155 i sense tempració de dimitir". "Acudia a la reunió tècnica dels temes que anaven al consell de ministres i els temes del dia a dia que eren necessaris, eren aprovats", ha recordat de Castro.

L'expolític ha assenyalat que el govern espanyol va procurar que qüestions relacionades amb l'educació o la sanitat "es veiessin afectats en la menor mesura". Sobre Elsa Artadi, que aleshores era coordinadora interdepertamental de la Generalitat, ha destacat que és una persona "preparadíssima", tot i que ha afirmat que no hi va tractar durant els set mesos de 155.

Artadi, ha replicat Bermúdez de Castro i ha assegurat que "coneix perfectament" l'increment de burocràcia que va suposar la gestió de la Generalitat amb l'aplicació del 155 i els "endarreriments". "Havies de jurar que les venes pels hospitals no anaven pel referèndum", ha assenyalat Artadi en una entrevista a la SER Catalunya, que ha apuntat que no es van poder executar molts ajuts i subvencions perquè el consell de ministres no els va autortizar fins a finals de desembre.

La consellera ha assegurat que el govern de Rajoy tenia l'esperança que molts alts càrrecs dimitirien i així podria entrar a la Generalitat "per la porta gran". "El 27 de desembre vam tenir una reunió de secretaris generals, jo mateixa i el secretari del Govern de si havíem de dimitir o no i vam concloure que el millor que podíem fer era quedar-nos i preservar el funcionament de la Generalitat pel bé de la societat i l'economia catalana".