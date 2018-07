Artadi avisa que el Govern serà "exigent" amb Sánchez però admet que volen explorar "el canvi" de l'executiu espanyol

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha explicat en una entrevista a RAC1 que encara la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat de la setmana vinent convençuda que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, vol "buscar una solució política" al conflicte amb Catalunya i creu que les dues parts tenen "l'obligació d'explorar aquest canvi de situació" que s'ha generat arran dels canvis als executius català i espanyol. Artadi, però, ha remarcat que a Catalunya tothom ha "de ser molt exigent: el Govern, el Parlament i la ciutadania", i ha aclarit que "no només val el talant i les bones paraules". "Hem de fer passes cap endavant", ha reclamat.

La consellera ha assegurat que la reunió mantinguda dijous a Madrid amb la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, "va anar molt bé". Artadi ha explicat que van "parlar de l’ordre del dia de la Comissió Bilateral", un tema que "s’ha estat treballant amb el conseller d’Exteriors i president de la Bilateral, Ernest Maragall", ha dit. Precisament, Artadi ha coincidit amb Maragall a l'hora d'afirmar que el Govern no pot acudir a la trobada bilateral amb l’Estat "fent veure que tot és normal i que no hi ha coses que passen". "El punt en què ens trobem amb l’Estat fins ara és que no hi ha vetos de quins temes es poden parlar o no, entrem en una etapa de desglaç i diàleg, això és positiu", ha puntualitzat, tot deixant caure que a la reunió es parlarà del dret a l’autodeterminació i de la situació dels presos també.

D’alta banda, la portaveu ha descartat celebrar eleccions anticipades "ara mateix" a Catalunya i ha defensat "anar units" i "treballar en un marc d’anar fent amb total intensitat" des del món independentista. "Allò que ha perjudicat més no és haver tingut cicles curts sinó haver tingut el Govern políticament aturat tants mesos pel 155", ha criticat. La consellera ha explicat que el Govern segueix treballant a nivell sectorial "amb normalitat i intensitat amb la voluntat de tenir un país millor".

Per últim, la consellera ha mostrat la seva "sorpresa" davant l’anunci del president del PP, Pablo Casado, de voler introduir al codi penal l’organització d’un referèndum com a delicte. "Ell mateix està dient que no estava penat un referèndum i ara ho farem, com justifica la presó?", ha conclòs.