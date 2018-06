Artadi avisa que encara que Torra es trobés amb el rei a Tarragona la relació "no està normalitzada"

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha subratllat que, "vagi o no" Quim Torra a Tarragona divendres, "en cap cas estarà normalitzada la relació amb el rei". En una entrevista a 'Els matins' de TV3 aquest dimecres, la portaveu ha insistit, un cop més, que la decisió encara no està presa i s'ha escudat en el fet que "és un tema d'agenda" i que el Govern va solucionant "els temes de cada dia". Artadi tampoc ha volgut concretar les condicions que demana la Generalitat a la Corona perquè la trobada entre Torra i Felip VI es produeixi finalment a la inauguració dels Jocs Mediterranis, però ha exigit una "reflexió" sobre la relació amb una "monarquia que s'ha comportat d'una manera sorprenent".

No és l'única trobada pendent que té sobre la taula el president Torra. Artadi ha ubicat la reunió entre el president català i Pedro Sánchez en la "primera quinzena de juliol", i ha deixat clar que no parlaran de "Rodalies". Torra hi anirà amb una carpeta amb temes com els presos polítics o els dos milions de catalans independentistes. "El que no podem fer és no parlar de l'elefant a l'habitació", ha criticat Artadi, que ha explicat que manté contacte telefònic amb la ministra de Polítiques Territorials, Meritxell Batet, amb qui estan preparant la reunió. "D'entrada volem escoltar quina és la proposta que té Sánchez", ha aclarit. La portaveu vol que d'aquesta "reunió inicial" se'n derivi una segona trobada.

Lluny del "pacte fiscal"

Després que ahir el president espanyol admetés al Senat que no té previst abordar la reforma del finançament autonòmic, Artadi ha recordat la defensa històrica de la seva formació del "pacte fiscal", però ha subratllat que Catalunya ja no és "en aquesta pantalla". En aquest sentit, la consellera de la Presidència també ha dit que té dubtes que el vicepresident Pere Aragonès assisteixi a les reunions del consell de política fiscal i financera: "No crec que el vicepresident hi vagi, és un òrgan on Catalunya no té cap pes, governi qui governi". "A la pràctica és el mateix que t'enviïn un correu electrònic amb les decisions que s'han pres", ha explicat.

Artadi ha matisat que aquesta no serà la tònica en totes les reunions amb l'Estat, però ha advertit que prioritzaran les trobades bilaterals a les multilaterals per resoldre "la llarga llista d'incompliments" que el Govern té per tractar "a nivell de consellers i ministres".

"Impossible" renunciar a la unilateralitat

En l'entrevista a la televisió pública catalana, Elsa Artadi s'ha referit també a la DUI. "Renunciar a la unilateralitat és rendir-se", ha afirmat. La consellera ha dit que és "impossible" deixar de banda aquesta estratègia i ha posat el referèndum de l'1-O com a exemple. "L'1-O també va ser unilateralitat. ¿Ara renunciarem a l'1-O?" Tot i això, ha aclarit que no hi ha "cap full de ruta de 18 mesos" ara, però ha destacat que aquests terminis els han ajudat "a arribar on hem arribat".