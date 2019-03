Artadi diu que va ser el síndic qui "va expressar la seva voluntat" d'emetre una opinió sobre els llaços

La consellera de la Presidència de la Generalitat i candidata a les eleccions municipals de Barcelona, Elsa Artadi, ha assenyalat que va ser el síndic de greuges, Rafael Ribó, qui "va expressar la seva voluntat" d'emetre la seva opinió sobre la reclamació de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar els llaços grocs dels edificis públics de la Generalitat.

En una entrevista aquest dimecres a SER Catalunya recollida per Europa Press, ha explicat que el president de la Generalitat, Quim Torra, es va reunir amb Ribó dimarts per tractar altres temes, i aprofitant aquesta trobada que ja tenien programada van parlar sobre el requeriment de la JEC, sobre el qual Ribó va exposar la seva "voluntat de posicionar-se".

Artadi ha assenyalat que Torra "és qui pren l'última decisió, no la pren el síndic i no la prendrà la JEC", i ha recordat que com a institució independent Ribó pot donar la seva opinió d'ofici encara que la Generalitat no l'hi demani, com fa amb altres temes.

"Precisament hem tingut un síndic que en tots els temes, molts ens han agradat i molts no, ha expressat amb llibertat i amb molta valentia la seva opinió", ha sostingut Artadi. Tot i això, ha afirmat que Torra ha decidit que seguirà la recomanació de Ribó, que és "el que s'intenta fer sempre", i ha afirmat que no sap quina serà la postura del síndic.