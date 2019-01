Artadi i Aragonès es reuniran dijous amb Calvo per proposar-li crear una taula de diàleg permanent

La portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha valorat aquest dimarts que "la probabilitat que es tramitin els pressupostos de l'Estat és molt baixa", ja que –segons la consellera– l'independentisme només entrarà a negociar-los si hi ha una voluntat per part de Pedro Sánchez de resoldre el conflicte polític a Catalunya.

"Hi ha moltes maneres d'iniciar el diàleg i la negociació, i una manera d'expressar aquesta voluntat per part del govern espanyol és una taula bilateral amb mediadors neutrals", ha expressat la portaveu, assumint el que ahir va expressar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont des de Waterloo. Artadi ha dit que aquesta taula bilateral és "coherent" amb el que es va acordar en la trobada al Palau de Pedralbes del dia 20 de desembre i ha explicat que es posarà sobre la taula en una reunió prevista per dijous a Madrid amb la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo.

La consellera de la Presidència ha explicat que aquesta trobada serà "preparatòria" i de "treball", on també hi participarà el vicepresident Aragonès, per intentar formalitzar un mecanisme "més estable" de diàleg amb Madrid. "Volem passar del diàleg a la negociació", ha expressat Artadi, afirmant que l'executiu treballa per constituir un mecanisme "estable" amb el govern espanyol perquè actuï com a "ens negociador" per resoldre el conflicte amb Catalunya. També ha insistit en la necessitat que hi hagi un "tercer actor" en aquesta taula que estigui "reconeguda" per les dues bandes i que sigui "garant de la veritat" del que s'abordi. En tot cas, ha dit Artadi, abans de parlar de noms "s'ha de veure si Pedro Sánchez vol o no treballar en aquesta línia".

En cas que el govern espanyol no accepti aquesta proposta, la portaveu ha dit que hi ha "consens" entre els membres del govern català en no permetre la tramitació dels comptes de l'Estat, que, a més, coincidirà amb l'inici del judici dels dirigents independentistes que van impulsar el referèndum de l'1 d'Octubre. Tanmateix, ha aclarit, malgrat es veti la tramitació dels comptes la Generalitat insistirà en el "diàleg".

De fet, la portaveu també ha posat en dubte que el govern espanyol realment vulgui aprovar els pressupostos, tenint en compte –ha dit– les dades macroeconòmiques i la valoració que n'ha fet Brussel·les. Artadi també ha afegit que els números de Pedro Sánchez –malgrat les promeses– continuen incomplint l'Estatut, ja que no estableix el percentatge d'inversió que marca la disposició addicional tercera (el pes del PIB català a l'Estat). "La inversió en altres aspectes com el rescat de les radials de Madrid és més alta que la que es farà a Catalunya", ha dit la portaveu.

Pressupostos de la Generalitat

D'altra banda, Artadi no ha aclarit quan es presentaran els comptes de la Generalitat i ha dit que ara per ara estan negociant amb els comuns. Ha explicat que en els últims dies s'ha parlat en l'àmbit sectorial i el "marge" que hi ha per augmentar partides pressupostàries departament per departament. La consellera ha dit que la setmana que ve es farà una nova reunió més general per constatar "l'estat de la qüestió" i quines possibilitats hi ha que prosperin els comptes.

De moment el Govern ja ha decretat la pròrroga dels pressupostos del 2019 i el vicepresident, Pere Aragonès, ha tancat la porta a augmentar l'IRPF a les rendes més altes, una de les peticions que fan els comuns.

Acords en l'àmbit digital

Entre els acords que ha pres aquest dimarts el Govern hi ha el desplegament de la fibra òptica a tot Catalunya. Segons ha explicat Artadi, es preveu connectar totes les capitals de comarca abans del 2020 i els municipis de més de 50 habitants el 2023. "El Govern vol fer de la connectivitat un motor de desenvolupament econòmic, de cohesió social i territorial a tots els municipis de Catalunya", ha explicat l'executiu, que s'ha compromès a treballar en col·laboració amb les administracions locals.

En l'àmbit de la conselleria de Polítiques Digitals de Jordi Puigneró, el Govern també ha acordat un nou model de relació "més àgil i eficient" a l'hora de pagar els proveïdors.

Pel que fa al departament de Cultura, s'han pres diversos acords: s'ha declarat el Museu del Cau Ferrat de Sitges i el Museu Maricel com a museus d'interès nacional; també ho ha fet amb l'església de Sant Ruf de Lleida, i ha aprovat la inversió de 800.000 euros per a l'adequació del museu de Girona.