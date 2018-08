Artur Mas: "Ciutadans són els grans fracturadors de la societat catalana, van néixer per això"

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha acusat aquest dilluns en una entrevista a Catalunya Ràdio Ciutadans de ser una força que fractura la societat catalana: "A Catalunya no hi ha fractura social, hi ha divisió d'opinions. És evident que Catalunya és una societat dividida respecte a l'Estat Català, de la mateixa manera que la societat britànica està dividida respecte al Brexit. Totes les societats estan dividides pels grans temes. El problema és com es resolen les divisions perquè no s'arribi a les fractures. Els que parlen cada dia de fractura són els que l'estan provocant. Ciutadans són els grans fracturadors: van néixer per això, per carregar-se la immersió lingüística a Catalunya".

Mas ha afegit que no veu Arrimadas com a presidenta de la Generalitat "perquè al seu partit veuen Catalunya com una província espanyola i no li reconeixen cap de les característiques pròpies per tirar endavant totes les potencialitats de la societat catalana".

L'expresident ha anunciat que encara no s'ha inscrit a la Crida perquè la iniciativa no ha pogut aglutinar tot el sobiranisme, tot i que no ho ha descartat i ha dit que vol aportar la seva experiència amb Junts pel Sí. "N'he de parlar amb el president Puigdemont aquest setembre. En la mesura en què vol unir totes les voluntats sobiranistes hi estic 100% d'acord, però també crec que ens convé tenir pluralitat ideològica. Comparteixo l'objectiu i la idea, és el que vaig intentar amb Junts pel Sí, que hi hagués una sola llista. Vull aportar la meva experiència de les lliçons que vaig aprendre amb Junts pel Sí i que avui s'estan repetint per la negativa d'ERC i la CUP". Mas també ha apuntat que no té previst tornar a la primera línia política, tot i que ha matisat que "la situació del país és la que és i tots els que som soldats d'aquesta causa hem d'estar amb actitud de servei".

L'expresident ha reconegut que el sobiranisme necessita "ampliar suport social i les aliances internacionals", i ha revelat que el termini de 18 mesos per a la independència es va fixar, com s'havia fet a Escòcia, per tenir un "horitzó raonable per preparar les estructures d'estat". Mas ha reconegut que "es pot parlar d'errors de càlcul per part de l'independentisme, però no d'enganys i encara menys de mentides". "Era previsible el front judicial, que l'Estat toqués els nassos en tot el que pogués, igual que la conjunció mediàtica, però no que després de 40 anys de la mort de Franco i dins la UE l'Estat carregués amb porres contra gent pacífica que anava a votar. El 9-N no havia passat absolutament res", ha afegit.

Preguntat sobre si el govern català està fent autonomisme, Mas ha dit que "fa l'únic que pot fer: treballar pel futur (que vol dir república) i gestionar el present (fer polítiques per millorar la vida dels ciutadans de Catalunya). I no s'ha d'avergonyir de fer les dues coses".

Mas ha advertit que no n'hi ha prou amb la desobediència. "A mi em costa parlar de desobediència, perquè crec que no és una actitud positiva com a norma, però estic condemnat per això. És evident que hi ha excepcions. Sobretot quan hi ha un poder establert que et frena constantment en les teves aspiracions. Fins i tot desobeint no hem aconseguit implementar la República Catalana".

Respecte a la perspectiva que el diàleg amb l'actual govern de Pedro Sánchez aporti solucions, Mas s'ha mostrat escèptic: "La política espanyola no està mentalment preparada per fer una proposta en positiu a la població catalana. No parlo d'un partit, parlo de la conjunció dels poders de l'Estat. Enlloc de fer propostes positives han cascat tot el que han pogut. Però és evident que l'actitud del govern del PSOE és diferent. Hi ha determinada gent, que té poder, que veu que s'ha de canviar la manera d'enfocar les coses a Catalunya."

Sí que ha apostat, en canvi, per una distensió. "Si el clima pot ser millor ens interessa a tots que ho sigui, al sobiranisme i al conjunt de l'Estat. Però de la distensió no arribarà la solució a un problema tan gran. El govern català ha de ser fidel al mandat de les urnes: majoria absoluta al Parlament a favor de la independència. Però ha de calcular molt bé els passos. Està bé la retòrica de 'ni un pas enrere', però s'ha de passar a la intel·ligència de quins passos endavant fem".

Sobre els presos polítics, Mas ha descartat la perspectiva de llargues condemnes de presó. "No sé si caurà l'acusació de rebel·lió, que és una aberració, com la presó preventiva. Però vull pensar que en algun moment hi haurà una mica més de criteri. Això ja ha superat la justícia espanyola. Mentre hi hagi gent a la presó i fora del país, no hi ha cap solució possible."

Davant la trobada d'avui dels presidents Torra i Puigdemont a Waterloo, Mas ha negat les acusacions de tutela. "Un president de la Generalitat no ha de ser tutoritzat. Però en les condicions que tenim ara al país, els presidents Torra i Puigdemont han d'anar coordinats. Jo no veig que el president Puigdemont estigui condicionant l'acció ni el discurs de Torra. No hi ha subordinació d'un respecte l'altre."