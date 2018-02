Artur Mas: "Puigdemont no pot ser president perquè si ve a Catalunya el detindran"

Artur Mas recomana a Carles Puigdemont que faci un pas al costat. No ho ha dit amb aquestes paraules, però se l'ha entès perfectament. En una entrevista a TV3, l'expresident de la Generalitat ha recordat que "Puigdemont no pot ser president perquè si ve a Catalunya el detindran". 'Ho sap, ell, això?', li ha replicat el presentador, Pere Bosch. "Pregunteu-l'hi a ell", ha respost Mas.

De fet, quan li han preguntat què li semblava Jordi Sànchez com a president del Govern, ha dit: "Jordi Sànchez té experiència i caràcter per ser president, però no em toca a mi proposar el seu nom", i ha recordat que igual que ell va triar Puigdemont, ara és Puigdemont qui hauria de fer el mateix.

Mas ha afegit: "Si jo fos el candidat, que no ho soc, tindria el deure moral de preservar la figura del president que no ho ha pogut ser".

L'independentisme ha de canviar l'estratègia

"Un cop ja has intentat un camí i has vist que no et porta a l'èxit, has de canviar l'estratègia; si no, acabaràs de la mateixa manera", ha dit, i per això ha fet dues recomanacions: "El projecte ha de ser la independència perquè al Parlament té la majoria, però cal canviar l'estratègia".

"No em van fer cas"

Artur Mas ha reiterat el que ja va dir fa una setmana a RAC1: "És evident que la declaració d'independència del 27-O no tenia efectes reals perquè és evident: encara no tenim República".

"Cada cop que algú posava un matís al relat principal els llops t’assenyalaven amb el dit: «Aquest no s’ho creu prou »".

"Ningú resisteix l’hemeroteca, jo tampoc, però amb el que deia llavors, els fets m’han donat la raó. Ningú està en possessió de la veritat absoluta; jo tampoc", ha recordat. "En aquell moment, persones que tenien més capacitat de decisió que jo van influir més, però ara n’estan patint les conseqüències dures, i ho lamento moltíssim. Tots ells poden haver comès errors, però mereixen tot el nostre respecte perquè se l’han jugada, i molt".

Puigdemont hauria d'haver convocat eleccions?

"En aquell moment no hi havia majoria suficient al Govern perquè Puigdemont hagués convocat ell les eleccions. Ara, amb la perspectiva del temps, es confirma que hauria sigut la millor opció. L’autonomia catalana ja estava intervinguda des del setembre, però faltava fer-ho oficialment amb el 155".

Es va mentir?

Des de l'entrevista a RAC1, a Mas li han recordat la frase que va dir: "No va ser una mentida, va ser una exageració d'una posició política". Avui ha matisat: "Pot ser que la gent se senti enganyada, però no hi havia la intenció d’enganyar. Tothom sabia que la República Catalana no tenia recorregut real en aquelles condicions".