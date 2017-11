Artur Mas entrega el premi Ramon Trias Fargas a Andreu Mas-Colell

Andreu Mas-Colell ha rebut aquesta tarda el premi Ramon Trias Fargas de mans de l’expresident Artur Mas, en un acte a la seu del PDECat que ha presentat el president de la Fundació Llibertat i Democràcia, que atorga el guardó, Jordi Xuclà, i ha clausurat la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal.

L’exconseller d’Economia ha reivindicat, després de rebre el reconeixement, la importància de "liberalisme pragmàtic": "El liberalisme s’ha de conjuminar amb la justícia distributiva", ha assegurat, i ha defensat la necessitat "d’observar la situació econòmica i intervenir-hi de manera eficaç i relativament mínima".

Mas-Colell ha recordat, durant l’acte, "els presos polítics i exiliats" i ha reivindicat "la preservació de la llibertat personal en un món imperfectament democràtic". Tots els membres de la taula portaven el llaç groc per demanar la llibertat dels presos polítics.

Per la seva banda, Artur Mas ha defensat l’entrega del premi i ha destacat la trajectòria acadèmica i com a polític de Mas-Colell, ha recalcat la seva feina com a conseller durant la crisi econòmica i ha assegurat que ha donat "solvència" al projecte sobiranista.

El premi Memorial Trias Fargas es concedeix des de l’any 1996 i commemora la figura del destacat polític Ramon Trias Fargas, un símbol del liberalisme català. 18 persones han sigut guardonades, entre les quals destaca l’expresidenta del Parlament Europeu i defensora de l'aprofundiment dels valors liberals i democràtics a França i a Europa, Simone Veil; l’exministre d’Interior i d’Afers Exteriors de la República Federal d’Alemanya, considerat un dels grans responsables de les principals iniciatives europeistes i en la unificació d’Alemanya, Hans-Dietrich Genscher, i l’historiador, professor i eurodiputat polonès Bronislaw Geremek, que fou ministre d’Afers Exteriors de Polònia de 1997 a 2000 i un destacat membre de Solidaritat.