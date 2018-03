Arxiven la causa per apropiació indeguda contra l'exalcalde d'Arenys de Munt Josep Manel Ximenis

El jutjat d'instrucció número 7 d'Arenys de Munt ha arxivat la causa en què s'acusava Josep Manel Ximenis d'haver-se apropiat dels fons del compte bancari de la CUP. L'any 2016 els anticapitalistes van querellar-se contra el que havia sigut alcalde pel seu partit a Arenys de Mar sota l'acusació d'haver buidat el compte bancari de l'agrupació local.

Ximenis va ser acusat de d'haver-se quedat els poc més de mil euros que hi havia al compte del grup municipal, una afirmació que ell mateix va negar des del primer moment. De fet, l'exalcalde sempre va defensar que la querella de la CUP tenia una "clara intencionalitat d'assetjament" contra la seva persona per forçar la seva renuncia a "l'acta de regidor" i va assegurar que mai no s'havia quedat "un cèntim d'euro de ningú".