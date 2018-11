Arxiven la causa contra l'alcalde de Mollerussa per cedir locals l'1-O

L'alcalde de Mollerussa i diputat de JxCat, Marc Solsona, ha informat aquest dimarts a través de Twitter l'arxivament de les diligències de la Fiscalia contra ell per haver cedit locals l'1 d'Octubre. "Personalment alleugerit", ha dit en el comunicat: "Desitjo el mateix desenllaç a totes i tots els alcaldes i alcaldesses del país".

Hi ha 700 alcaldes investigats per haver cedit locals l'1-O. Solsona va ser un dels primers citats a declarar pel fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, juntament amb tots els que tenen càrrecs de diputats al Parlament i al Congrés: el de la Seu d'Urgell, Albert Batalla; el de Valls, Albert Batet; i la de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, que són diputats al Parlament, i el de Tortosa, Ferran Bel, que és diputat al Congrés. Solsona es va negar a declarar.

Els fiscals tenen un màxim legal de dotze mesos per investigar centenars d'alcaldes. Fins ara, no han presentat denúncia contra cap d'ells. Els governants dels municipis fa mesos que demanen l'arxivament de la causa.

En 27 de setembre, la Fiscalia va arxivar la investigació pel viatge de 167 alcaldes a Brussel·les (Bèlgica), organitzat per l'Associació Catalana de Municipis (ACM) per visitar els polítics investigats pel Tribunal Suprem (TS) i exiliats a la capital europea. Va concloure que no hi havia indicis que el viatge es pagués amb diners públics.