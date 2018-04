Arxiven la causa contra l'alcalde de Callús per desobediència durant l'1-O

El jutjat d'instrucció número 2 de Manresa ha arxivat, de manera provisional, la causa que tenia oberta contra l'alcalde de Callús, Joan Badia, per un delicte de desobediència durant l'1-O. En la resolució, que s'ha fet pública aquest dilluns, el jutge explica que la fiscalia va demanar l'arxivament provisional de la causa perquè les actuacions que hi constaven "són insuficients per sustentar cap acusació". La fiscalia tampoc ha trobat cap prova incriminatòria i ha destacat l'existència de les "versions contradictòries" sobre els fets que van passar l'1-O si es comparen amb l'atestat de la Guàrdia Civil.

"Davant el cúmul de dubtes sobre allò que realment va passar, es procedeix a acordar l'arxivament provisional", ha resolt el jutjat, que ha afegit la fiscalia tampoc va demanar la pràctica de cap diligència complementària. L'alcalde de Callús va ser citat el passat 5 de febrer, però va estar poc temps a les dependències judicials perquè es va acollir al seu dret a no declarar. A la sortida dels jutjats, Badia va assegurar que la seva citació s'emmarcava en una "causa general" contra l'independentisme i la democràcia. "Tothom ha vist les imatges, i només vam intentar fer de mediadors", va defensar aleshores.

Segons Badia, la seva citació era una "revenja" després que denunciessin la Guàrdia Civil per la seva actuació als col·legis electorals durant l'1-O. L'alcalde també va anar als jutjats el passat 10 d'abril per declarar, en aquell cas, com a perjudicat en la causa per les càrregues policials del referèndum. A la sortida, Badia va apuntar que creia que havia quedat clar que els habitants van ser les víctimes d'una acció "desproporcionada". Aquell dia, a part de l'alcalde, també van declarar altres veïns de Callús que van patir lesions el dia del referèndum.