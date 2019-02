Arxiven la investigació contra nou persones pel tall de les vies de l'AVE a Sants el 8-N

Una jutge de Barcelona ha arxivat la investigació contra nou persones per tallar les vies de l'AVE a l'estació de Sants de la capital catalana el 8-N. En el cas de dos dels investigats, la jutge assegura que no hi ha prou elements per identificar-los. Pel que fa als altres set, la resolució, a la qual ha tingut accés l'ARA, explica que no hi ha cap prova que utilitzessin la violència o provoquessin cap dany.

De fet, la jutge deixa clar que a la majoria dels investigats els van identificar quan sortien de l'estació i que en les imatges no es veu que fessin cap acció "violenta o intimidatòria". La jutge destaca que dos d'ells van estar com a molt "entre 20 segons i un minut" a les vies.

"La conducta de tots ells no pot incardinar-se en el delicte de desordres públics que se'ls atribueix", conclou la jutge a l'hora d'arxivar la causa. Des del col·lectiu d'Alerta Solidària s'ha celebrat l'arxivament provisional, que ha coincidit amb el judici als líders independentistes processats per l'1-O al Tribunal Suprem.

Inicialment la jutge ja havia arxivat el cas, però la Fiscalia ho va recórrer. Aquest segon arxivament també és provisional i encara s'hi poden presentar al·legacions.