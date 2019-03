Asens serà cap de llista dels comuns a les generals

Els comuns configuraran avui, si no hi ha sorpreses d’última hora, la llista amb què concorreran a les eleccions generals del 28 d’abril. A poques hores que s’acabi el termini per presentar candidatures a les primàries, ahir va tancar-se la llista a la qual dona suport la direcció, que estarà liderada pel fins ara tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona Jaume Asens. Al segon lloc hi anirà l’ecosocialista Aina Vidal, i al tercer un altre regidor del consistori barceloní, Gerardo Pisarello. El quart lloc es reserva per al portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, i al cinquè hi haurà la senadora Maria Freixenet, d’Iniciativa. En el cas de Mena i Vidal, repeteixen en una candidatura en què s’ha buscat l’equilibri entre les cares noves i els diputats amb experiència al Congrés.

Amb aquesta llista, els comuns completen els moviments per configurar les tres candidatures del cicle electoral d’abril i maig, en què hi ha hagut canvi de cromos en les diferents institucions. Així, l’actual portaveu d’En Comú al Congrés, Lucía Martín, serà la número dos d’Ada Colau a l’Ajuntament de Barcelona, fent el viatge a la inversa d’Asens i Pisarello. L’actual primer tinent d’alcalde acaba de número tres a la llista del 28-A després d’haver-ho intentat a les eleccions europees i no haver aconseguit un lloc garantit de sortida a la llista d’Units Podem. El candidat català serà l’ecosocialista Ernest Urtasun, que optarà al seu segon mandat europeu.

A l’espera de Podem

Els de Pisarello i Asens eren dos adeus anunciats a l’Ajuntament de Barcelona. I Madrid era el seu destí anunciat des que Pedro Sánchez va avançar les eleccions. Tots dos s’hi havien ofert públicament. Mena era un dels noms favorits entre la direcció dels comuns, però finalment s’ha acabat optant per situar-lo en el quart lloc per Barcelona, teòricament un lloc de sortida. Va ser l’executiva dels comuns la que ahir va acabar de tancar una llista que, si se’n presenten d’altres, haurà de competir en les primàries del cap de setmana vinent.

Encara falta creuar la llista dels comuns amb la de Podem, partit amb què es presentaran en coalició de cara al 28-A en un context electoral molt diferent del del 2015 i el 2016, quan van guanyar a Catalunya.