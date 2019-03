Asens reclama a Ester Capella que doni explicacions sobre el tercer grau penitenciari concedit a Oriol Pujol

El candidat d'En Comú Podem per Barcelona a les eleccions del 28 d’abril, Jaume Asens, ha reclamat a la consellera de Justícia, Ester Capella, que doni explicacions sobre el tercer grau penitenciari que la Secretaria de Mesures Penals ha concedit a Oriol Pujol. “Catalunya ha patit massa la xacra de la corrupció, i les seves institucions no es poden permetre una ombra de dubte sobre un possible tracte de favor cap a aquells que l’han saquejat”, ha afirmat Asens a l’ACN aquest dissabte abans del Consell Nacional de Catalunya en Comú. El candidat d’En Comú Podem al Congrés, ha assegurat que el seu partit “no prejutja res” en relació a la mesura concedida al fill de Jordi Pujol però ha insistit que “la ciutadania té dret a saber en què es fonamenta la decisió”.



“Demanem que la consellera doni explicacions a la ciutadania, sense prejutjar res, perquè creiem que és necessari que ens expliqui què motiva aquesta decisió per evitar una sensació de tracte de favor en funció de qui sigui el pres”, ha resumit Jaume Asens, remarcant que Oriol Pujol ha estat condemnat per delictes “relacionats amb la corrupció que tanta alarma social ha generat”.

“Més enllà dels llaços grocs”

Respecte la polèmica entorn els llaços grocs i la retirada ordenada per la Junta Electoral Central, el candidat d’En Comú Podem al Congrés ha dit que és una qüestió que “alimenta la política de blocs”, i que “oculta la impotència i inació del Govern i del Parlament”, alhora que ha considerat que “està beneficiant Ciutadans”.

Al mateix temps, però, Asens ha volgut subratllar que les ordres de la Junta “van més enllà dels llaços grocs”, en referència a ordres anteriors en què a altres institucions s’ha demanat la retirada d’altres pancartes. “A l’Ajuntament vam retirar el llaç groc i la pancarta de suport a Open Arms, però tothom es va concentrar en el llaç”, ha lamentat.

“Diàleg” contra “gesticulació i testosterona”

Jaume Asens ha fet aquestes declaracions abans d’inaugurar el Consell Nacional de Catalunya en Comú a Castelldefels, una jornada en què el partit està debatent els programes electorals de les eleccions generals, municipals i europees. En relació a la candidatura al Congrés que encapçala amb Aina Vidal, Asens ha defensat que la proposta d’En Comú Podem vol ser una alternativa a “un PSOE que no és de fiar, perquè pacta amb Ciutadans quan pot”, a la “gran coalició de l’Íbex 35” i al “bloqueig” que plantegen Esquerra i JxCat.

“Nosaltres anem a governar per intentar millorar la vida de la gent, per impulsar l’agenda del diàleg per a Catalunya, i a aconseguir la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats”, ha garantit, mentre ha criticat que a la resta de partits els “sobra gesticulació i testosterona”.