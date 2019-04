Asens avisa JxCat i ERC: "La desobediència s'exerceix des del carrer més que des dels parlaments"

El candidat d'En Comú Podem, Jaume Asens ha deixat clar que no comparteix la crida que el Front Republicà va fer ahir a JxCat i ERC perquè tornin al camí de la desobediència en l'acte central de campanya al barri del Poblenou de Barcelona. "La desobediència s'exerceix des del carrer més que des dels parlaments, que poden ser l'altaveu d'aquestes revindicacions", ha remarcat el cap de llista dels comuns abans de diferenciar el paper "de les institucions dels moviments socials".

Asens ha fet aquestes declaracions després d'anunciar que pensen derogar la llei mordassa si entren en l'executiu espanyol. "Quan governem el primer que farem serà derogar la llei mordaça per acabar amb la criminalització del dret a protesta i la llibertat d'expressió. Som els únics que podem portar l'agenda social i política del 15M, l'1-O i del 8 de març al govern de l'Estat", ha ressaltat el candidat.

En aquest sentit, ha emmarcat l'aprovació d'aquesta llei en "la deriva de drets i llibertats" que es viu a l'Estat. Una llei que ha qualificat com "una patada a la boca a la democràcia perquè amenaça la mobilització". De fet, Asens ha afirmat que "ara tots els moviments socials estan amenaçats i quan es limita el dret a protesta s'amenacen la resta de drets". "La democràcia no és un esport d'espectador sinó que consisteix en garantir una ciutadania mobilitzada".

L'activista Arcadi Oliveres, que ha acompanyat Asens en el contacte informatiu per mostrar el seu suport a la candidatura, ha deixat clar que la llei mordassa es posa en funcionament davant "les protestes per la crisi i les retallades, així com per la reforma de l'Estatut que van demostrar que la gent sabia autoorganitzar-se". Per aquest motiu, el dirigent de Procés Constituent, que en aquests comicis dóna suport als comuns en absència de la CUP, ha sentenciat que "a les institucions no els agrada que la gent desobeeixi".

Asens ha anunciat aquesta mesura abans de començar l'acte 'Guanyem més democràcia', que s'ha celebrat al Teatreneu de la Vila de Gràcia de Barcelona amb la presència també dels regidors de Barcelona En Comú, Gala Pin i Gerardo Pisarello, i de la número 6 de la llista, Maria Freixanet.

