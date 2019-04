Asens: “L’autèntic candidat del PSOE per a Catalunya és Josep Borrell”

El candidat a les eleccions del 28-A per En Comú Podem, Jaume Asens, ha seguit carregant contra el PSOE i ha denunciat que "l’autèntic candidat del PSOE per a Catalunya és Josep Borrell”. Asens ha afirmat que la proposta del PSOE per a Catalunya és “un full en blanc” i ho ha justificat amb el fet que el seu programa electoral no inclou mesures per a Catalunya. “Com s’entén que en les 110 propostes programàtiques del PSOE ni tan sols es mencioni Catalunya? Doncs perquè qui decideix la política del PSOE amb Catalunya no és Meritxell Batet. Tampoc Miquel Iceta, que cada vegada que llança una proposta l'emmordassen, sinó Borrell", ha reblat.

“Si nosaltres som forts, li marcarem el rumb al PSOE, però si no ho som, mirarà a la dreta”, ha reiterat Asens, que ha advertit que votar el partit socialista en aquestes eleccions és “votar un govern del PSOE i Ciutadans, un govern de dretes que que dona les claus als bancs i que pot fer Rivera vicepresident”. “Nosaltres no volem rescatar els bancs, volem rescatar els treballadors, l’empresa que paga els seus impostos, la noia que només pot treballar de cambrera, els pagesos, els jubilats que han sortit avui a manifestar-se per reclamar unes pensions dignes”, ha assenyalat.

Asens ha afirmat que En Comú Podem vol defensar precisament els interessos i els drets d’aquesta gent i ha criticat els que “agiten banderes però fan retallades socials”: “La nostra bandera és un hospital públic, una escola pública”. Asens ha remarcat que els socialistes “tenen les mans lligades pels poders econòmics” i que no podran acabar amb les clavegueres de l’Estat perquè les van inventar ells”. “Ser socialista no és asseure’s en un consell d’administració, ser un socialista és defensar els interessos de la gent”, ha defensat.

El candidat d’En Comú Podem a les eleccions del 28-A ha desgranat algunes de les mesures que impulsaran si arriben al Govern, com ara “prohibir les pilotes de goma, defensar les víctimes de l’1 d’Octubre, despenalitzar l’eutanàsia i impulsar una transició energètica amb un impost verd als rics”.

El candidat per Lleida, Jaume Moya, ha criticat l’estratègia electoral del PSOE. “Han decidit fer una campanya amb fotografies en blanc i negre, necessiten algú que els doni color, i aquest color no ha de ser el taronja”, ha dit en referència a Cs. “Nosaltres li exigirem al PSOE que faci allò que no s’ha atrevit a fer”, ha afirmat Moya. I ha continuat: “Nosaltres som la garantia per a unes pensions dignes, perquè el dret a l’habitatge sigui una realitat i perquè tothom tingui accés a uns serveis públics de qualitat”.