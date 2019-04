Asens: "Votar ERC es llançar una moneda enlaire, jugar a la ruleta russa"

El candidat d'En Comú Podem, Jaume Asens, ha carregat avui amb duresa contra ERC, amb qui té un vot fronterer que es mou al voltant del 10% segons els sondejos, per les seves suposades contradiccions en el full de ruta nacional. "Votar ERC és llençar una moneda enlaire, jugar a la ruleta russa, perquè d'aquí dos mesos potser tenim eleccions o un govern PSOE-Cs", ha advertit Asens des de Santa Coloma de Gramenet. En aquest sentit, ha reivindicat En Comú Podem com l'única força republicana amb capacitat d'incidència. "El 28-A no us heu de conformar amb la còpia, l'únic partit sobiranista que pot estar al govern espanyol i aconseguir que Catalunya sigui reconeguda com una nació i es garanteixi el dret a decidir som nosaltres", ha remarcat.

Asens també ha suggerit que els comuns poden tenir un paper clau perquè els presos polítics puguin sortir de la presó. "Som els que podrem treure els presos de les presons i per això ens hem reunit amb juristes per impulsar una reforma del Codi Penal", ha subratllat abans de fer una crida a votar "el republicanisme efectiu i no el retòric", en una nova al·lusió a ERC. El cap de llista ha burxat en els canvis de posicionament d'ERC, de qui ha opinat que està totalment desorientada. "On és ERC? Es presenten a les eleccions quan van dir que no ho farien, i després va dir que sí que hi anirien però a bloquejar la legislatura, i ara diuen que no volen posar línies vermelles i que volen dialogar", ha lamentat Asens.

"Sempre acaben pactant amb el partit de les retallades"

Asens ha restat credibilitat a la crida al diàleg dels republicans."Diuen que volen dialogar, però fa uns mesos van tombar els pressupostos més socials de l'Estat i de Barcelona; diuen que volen pactar amb nosaltres, però al final sempre acaben pactant amb el partit de les retallades i del 3%", ha etzibat en referència al PDECat. També ha criticat el posicionament d'ERC amb el referèndum. "Quan nosaltres defensàvem el referèndum pactat que vol el 80%, ells defensaven el full de ruta del 48% i deien que fer un altre referèndum era una pantalla passada, però ara s'hi avenen", ha afirmat. "No són creïbles perquè cada dia fan una cosa diferent", ha sentenciat abans de deixar clar que "el republicanisme és rebaixar les taxes universitàries o acabar amb els barracons, cosa que no han fet".

Asens també ha tornat avui a fer una crida a no sucumbir a les crides al vot útil del PSOE per frenar un possible govern de la triple dreta després del 28-A. En un feu històric del socialisme, el cap de llista de la confluència ha advertit que el PSOE vol pactar amb la formació d'Albert Rivera. "Sánchez es un camaleó polític, i si pot triarà Cs, perquè és el que han fet a Tarragona, Lleida o a Andalusia, i també ho ha dit Ábalos o Batet", ha denunciat.

El candidat per Barcelona ha reiterat, com ja va fer ahir en l'acte d'inici de campanya, que un govern del PSOE amb Ciutadans és "un govern de dretes" i ha sentenciat que "el PSOE té les mans lligades pel poder econòmic". "Quan volíem apujar les pensions ens deien que no tenien diners i només amb la mobilització vam poder aconseguir que s'apugessin", ha recordat.

"El PSOE va respondre al 15-M aprovant el 135 i en lloc de rescatar les persones van rescatar els bancs", ha criticat Asens, que s'ha postulat com a única garantia d'un govern d'esquerres a l'Estat. "Voteu-nos si no voleu entregar les claus de la Moncloa a les empreses de l'Íbex-35. Nosaltres defensem els ideals del socialisme dels anys 30 que no estava segrestat pels consells d'administració d'aquestes empreses", ha dit en un discurs sense concessions contra el PSOE.

La covardia del PSOE

La número 2 de la candidatura, Aina Vidal, ha reivindicat la seva formació per haver estat referents en la defensa de l'habitatge o de la sanitat i l'ensenyament públic. "Hem aconseguit coses importants com l'increment del salari mínim fins als 900 euros que el PSOE no ho hauria aplicat sense la nostra pressió", ha afirmat. Amb tot, ha qualificat de legislatura perduda la passada perquè "el PSOE ha estat covard a l'hora de derogar, per exemple, la reforma laboral o incrementar les pensions".

Vidal ha opinat que aquestes eleccions són una oportunitat per modernitzar l'Estat i ha afegit que són la garantia per fer els canvis que calen. "Ningú s'ho creu, que ho faran, i si es pot fer un govern de progrés passa perquè En Comú Podem en formi part", ha avisat la número 2 de la llista. "Ens hi juguem el nostre model de societat, perquè aquestes eleccions van també de democràcia, perquè democràcia també són les escoles bressol o la cohesió social", ha afegit la candidata.