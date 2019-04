Asens afirma que l'anunci de Pascal demostra la "desorientació" de l'independentisme

El cap de llista d'En Comú Podem, Jaume Asens, ha afirmat avui que l'amenaça de la senadora Marta Pascal de crear un nou partit independentista que no aposti per la unilateralitat o la inclusió de l'exconseller vinculat a ERC Toni Comín a les llistes de JxCat a les europees, on anirà de número 2, posen de manifest la desorientació de l'independentisme.

"Són qüestions internes que afecten aquests partits, però demostren la desorientació general d'aquestes forces després del fracàs d'un full de ruta unilateral que ens ha portat a un carreró sense sortida i que acaba desembocant en diferents opcions personals", ha opinat el candidat, que no ha volgut fer més valoracions.

Asens s'ha adreçat avui als votants socialistes, un percentatge dels quals dubta entre votar el PSOE o els comuns, segons subratllen les enquestes, per advertir-los de la possible pinça entre la formació de Pedro Sánchez i Ciutadans després del 28-A. "El que fem i seguirem fent es adreçar-nos als socialistes de cor, de tota la vida, que pensen que el PSOE és un mal menor, per avisar-los que un vot al PSOE pot significar que Rivera sigui vicepresident i Arrimadas ministra".

"Si no marquem el rumb nosaltres, el marcarà Cs, i si el votant socialista vol un govern d'esquerres, la millor garantia que ho sigui som nosaltres", ha deixat clar Asens, que ha ressaltat que "ser socialista no és ocupar llocs en l'admnistració de grans empreses". En aquest sentit, ha recordat que els comuns es presenten amb les mans lliures perquè no han demanat cap crèdit als bancs, a diferència dels socialistes, que ha revelat que han sol·licitat 30 milions d'euros per la campanya.

El cap de llista ha reiterat la manca de voluntat dels socialistes per acabar amb els privilegis dels bancs i dels fons d'inversió amb l'habitatge i en altres àmbits. "Quan marquem el rumb puja el salari mínim interprofessional, promouen els pressupostos més socials o parlen de plurinacionalitat", ha sentenciat.

La número 2 a les eleccions espanyoles, Aina Vidal, també s'ha adreçat als votants socialistes indecisos per denunciar que "el PSOE ha tingut vuit mesos per derogar la reforma laboral i no ho han fet, tot i tenir els suports necessaris per portar-ho a terme".

Derogació de la reforma laboral

Aquesta és, precisament, una de les mesures que els comuns porten al seu programa i que han presentat avui en l'acte de suport a la vaga que faran aquest divendres els treballadors d'Endesa, que reclamen millores salarials i un increment de la plantilla per oferir un millor servei. La vaga es farà coincidint amb la junta d'accionistes que celebrarà la multinacional a Madrid, segons han explicat els representants sindicals de l'empresa durant la roda de premsa a la seu del partit.

"Cal impulsar la derogació de la reforma laboral i acabar amb els abusos d'una empresa que congela el sou dels treballadors i augmenta el preu de la factura del servei tot i tenir uns beneficis milionaris", ha denunciat Asens, que ha recordat que a Barcelona han creat una empresa municipal. "El PSOE no ha fet res en aquest sentit, i si li marca el rumb Cs ja sabem què farà el PSOE pels vincles estrets que té amb Endesa, com ho demostra el fet que alguns dels seus dirigents estiguin en el seu consell d'administració".

En Comú Podem aposta per tenir més control del sector energètic per acabar amb l'oligopoli existent i permetre que entrin en el mercat cooperatives o petites i mitjanes empreses, així com impedir les portes giratòries perquè "els interessos públics i privats no es confoguin", ha explicat el cap de llista d'En Comú Podem, que defensa la creació d'una empresa pública d'energia perquè no hi hagi abusos.