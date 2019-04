Asens apel·la a l'independentisme pragmàtic per desencallar la situació

El candidat dels comuns, Jaume Asens, ha demanat avui el suport del votant catalanista, però també de "l'independentista pragmàtic" per desencallar la situació. El cap de llista d'En Comú Podem ha afirmat que l'avenç nacional "passa per un canvi a Espanya perquè el full de ruta dels partits independentistes ha resultat ser contraproduent i cal un altre full de ruta que permeti avançar en l'autogovern". "A qui prefereix l'independentisme tenir a l'altra taula de la negociació a Pedro Sánchez amb Josep Borrell o Albert Rivera o que hi sigui Pablo Iglesias o jo mateix?", s'ha preguntat Asens.

En una roda de premsa a l'agència EFE, el cap de llista d'En Comú Podem també s'ha mostrat molt crític amb la pugna entre ERC i JxCat per capitalitzar el vot independentista. "Els dos grans partits independentistes es miren de reüll, ERC va decidir no aprovar els pressupostos i després s'hi va sumar JxCat. Hi ha una competició per veure qui treu més pit per no perdre la connexió amb el carrer i han d'aparcar els càlculs electorals per deixar de vendre fantasies que ens han portat a un carreró sense sortida", ha subratllat Asens.

Asens ha reiterat la seva aposta per reformar el Codi Penal per incloure el requisit de les armes en el delicte de rebel·lió per evitar "que es facin interpretacions que no s'ajusten a la realita"t. També ha deixat clar que "tot condemnat té dret a demanar l'indult i el govern a concedir-lo perquè així ho estableix la llei", malgrat que ha remarcat que cal esperar a la sentència. "Em preocupa que partits com el PP i Cs s'oposin a l'indult perquè ja els han condemnat.

El candidat s'ha felicitat que la Junta Electoral Central (JEC) permeti al cap de llista d'ERC, Oriol Junqueras, fer una roda de premsa el 19 d'abril des de la presó de Soto del Real."És una bona notícia que Junqueras pugui exercir els seus drets, nosaltres ja hem dit que estem disposats a participar en un debat amb ell i com a candidat ens sembla just que pugui defensar el seu projecte", ha subratllat.

En Comú Podem proposa crear un Ministeri de Feminismes

El candidat d’En Comú Podem ha proposat crear un Ministeri de Feminismes "per blindar el ‘sí és sí’ al Codi Penal i prohibir per llei la bretxa salarial". "Una de les nostres prioritats és feminitzar l’Estat i per això volem col·locar el feminisme al centre de la política”, ha exposat Asens.

Asens ha afegit que el nou Ministeri de Feminismes s’encarregaria també d’impulsar uns pressupostos amb perspectiva de gènere, ampliaria la llei orgànica per la igualtat efectiva i, en definitiva, treballaria perquè el feminisme sigui un eix transversal al govern i perquè “les diferents àrees polítiques tinguin una mirada de gènere que trenqui amb el sistema patriarcal”.

En Comú Podem aposta per una llei d’igualtat retributiva que analitzarà les remuneracions i considerarà discriminació les escletxes salarials de més del 20%. “Les grans empreses hauran de fer auditories salarials i enfrontar-se a sancions si incompleixen la llei”, ha detallat Asens.

D’altra banda, Asens ha anunciat la seva intenció de reformar el Codi Penal per posar l’accent en el consentiment pel què fa a les agressions sexuals: “S’ha d’acabar amb la diferència entre abús i agressió, una anomalia jurídica que ha provocat sentències injustes com les de La Manada”, ha denunciat el candidat, que ha recordat que una dona és violada cada vuit dies.