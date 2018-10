Asens es desmarca de la plataforma Sobiranistes i càrrecs d'EUiA critiquen Nuet

El naixement de la plataforma Sobiranistes, crítica amb el rumb i la direcció de Catalunya en Comú, ha generat una onada de reaccions per desacreditar-la. Aquest dijous ha sigut el tercer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens, qui ha manifestat públicament que no se sentia "cridat per aquesta interpel·lació" perquè, segons el seu parer, aquest moviment no s'ha fet "en el moment correcte". En una entrevista a Catalunya Ràdio, Asens ha discrepat que Elisenda Alamany i Joan Josep Nuet, els seus principals promotors, diguin que no s'està respectant el sobiranisme als comuns. "Això d'apropiar-se d'un valor fundacional em sembla un error", ha afegit.

Diferents veus crítiques amb Alamany han atribuït el seu pas a una qüestió de supervivència personal, després que els suports de la portaveu hagin quedat diluïts arran de la sortida de Xavier Domènech de la formació. "Les motivacions de fons que pugui tenir la iniciativa a mi em generen alguns dubtes", ha comentat Asens. El regidor ha constatat que el moviment ha generat "malestar", a més, perquè no s'ha canalitzat el debat a través dels espais de decisió interns.

Les recriminacions han arribat també d'alguns càrrecs d'EUiA, que han carregat contra el coordinador general, Joan Josep Nuet. A través d'una carta a 'El Periódico' signada pels diputats al Congrés Joan Mena i Fèlix Alonso, a més de l'alcalde de Montornès del Vallès, José Montero, es mostren contundents a l'hora de denunciar el naixement de Sobiranistes. "No compartim vestir de discrepàncies polítiques i ideològiques el que són purs interessos personals", apunten.

Recorden que a la setena assemblea d'EUiA es va deixar clara l'estratègia de futur de la formació, que passava per dedicar els esforços a construir Catalunya en Comú amb "grans dosis de generositat" i "lliures de sectarisme". "Que ningú utilitzi el nom d'EUiA per legitimar pretensions que no formen part de la política d'EUiA", conclouen.

Davant les crítiques, hi ha dit la seva Nuet, que en una entrevista a Ràdio 4 s'ha mostrat esperançat que es pugui arribar a un acord per a la recomposició del grup parlamentari, que ja fa setmanes que es troba bloquejada per les desavinences entre sectors. Nuet ha advertit que si no s'arriba al consens, "no hi haurà silenci". El diputat també ha lamentat les acusacions que ha rebut per part d'alguns actors dels comuns, i en referència a la regidora de l'Ajuntament de Barcelona, Gala Pin, ha recriminat que es dediquin "desqualificacions personals per manca d'arguments".

En relació a la carta de càrrecs d'EUiA, Nuet ha explicat que aquest grup forma part de la "pomada del canvi de rumb i alguns d'ells han estat promoguts a tasques importants per haver-se mogut sense un debat col·lectiu". "És el meu sector crític, tenen dret a fer-ho. Demano un debat lleial", ha afegit.